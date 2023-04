A2 – Monologo Battipaglia contro Vigarano

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la venticinquesima (e penultima) giornata della regular season del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, altra importante affermazione interna (la 10ª su 13 gare casalinghe disputate) per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che, pur senza brillare, conquista due punti molto preziosi in ottica griglia Play-Off, Risultato finale: 73-49.

La cronaca.

Fanno fatica a carburare le padrone di casa che, chiamate ad onorare il pronostico che le vede favorite nell’odierna disfida, devono fare i conti con la grinta messa in campo dalle ospiti alla ricerca del miglior piazzamento possibile in vista dei Play-Out. Per 6 minuti circa, le due compagini viaggiano sostanzialmente appaiate, sia nel punteggio che nel rendimento. Poi, sul 10 pari, ecco accendersi Ferrari che, a suon di canestri (8 punti per lei nella frazione inaugurale) e di giocate di qualità, firma l’allungo di una Battipaglia che vede in evidenza anche Seka ed Alford. Vigarano, dopo una partenza incoraggiante (bene Perini e la ex Olajide) è ora costretta ad inseguire. Al 10’, le bianco arancio sono avanti di 9 (19-10).

Le padrone di casa, meno brillanti rispetto alle più recenti uscite, hanno comunque il merito di tenere a distanza di sicurezza le ospiti che, con ancora Olajide in evidenza, continuano a giocare con apprezzabile ardore: al minuto 14, il vantaggio interno è ancora di 9 lunghezze (26-17). Nella parte centrale della seconda frazione, però, le biancoarancio accelerano: Crudo, ben coadiuvata da Seka e Cutrupi, fa volare Battipaglia sul +14 (35-21 al 18’) prima che Vigarano, nell’ultima parte del primo tempo (con Cecili autrice di spunti interessanti) recuperi qualcosa. All’intervallo lungo, la O.ME.P.S. Afora Givova è avanti di 12 (37-25).

Il terzo quarto, il meno bello di serata, ospita più errori che giocate vincenti. Le padrone di casa, forti di un margine di una certa consistenza, gestiscono ritmi e andamento di una contesa che, dall’altra parte, vede una Vigarano che, sebbene generosa, non riesce ad avvicinarsi alle battistrada, anzi: nella prima metà del periodo, Battipaglia riesce a mettere un’altra lunghezza tra sé e le avversarie (+13 al 25’, 45-32). Pochi canestri anche nella seconda metà di una frazione che vede praticamente intatta la distanza tra le due contendenti: Sammartino e Bocola, grintose, provano a rendere Vigarano più vicina, ma le biancoarancio, con Alford brava a dare vivacità alle sue, reggono bene respingendo con solidità le sfuriate ospiti. Al 30’, le ragazze di coach Maslarinos sono avanti di 12 (50-38).

Nella parte iniziale dell’ultima frazione, Battipaglia, per non correre rischi, decide di aumentare i giri del proprio motore: Potolicchio, Crudo e Cutrupi sono le protagoniste del violento strappo prodotto dalle padrone di casa che, al minuto 34, sfondato il muro del +20 (63-42, +21) hanno, di fatto, chiuso i conti. La Ti Ristrutturo, nonostante continui a giocare con grande orgoglio, non ha più il tempo per risalire la china. Negli ultimi minuti, non accade nulla che possa riaprire il discorso vittoria. Allo Zauli, è la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia ad esultare quando la sirena sancisce la fine di un match che termina sul punteggio di 73-49.

Risultato finale: 73-49 (19-10; 37-25; 50-38; 73-49).

Tabellino del match:

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia

Lombardi 6, Seka 6, Crudo 12, Castelli NE, Potolicchio 14, Zanetti 4, Cutrupi 10, Chiovato B., Alford 5, Chiovato F. 3, Milani 5, Ferrari 8. Coach: Maslarinos.

Ti Ristrutturo Vigarano

Sammartino 7, Edokpaigbe 4, Piedel 4, Conte, De Rosa 6, Perini 8, Bocola 5, Olajide 7, Cecili 7, Armillotta 1. Coach: Grilli.

UFF.STAMPA PB63