A2 – Monologo Derthona contro Selargius

Corta, acciaccata e costretta a fare i conti con un avversario di altissimo livello. Non c’è fortuna per la Techfind San Salvatore, superata a Tortona dalla capolista Autosped con il punteggio finale di 87-61 nel primo turno di ritorno dell’A2 Femminile.

Giunte in Piemonte senza Berrad, e con Pavrette, El Habbab e Ceccarelli in precarie condizioni fisiche, le giallonere non sono riuscite a mantenere il ritmo indiavolato delle rivali, e alla fine hanno dovuto incassare la sesta sconfitta stagionale.

Pur in una sconfitta netta in termini di punteggio, non sono mancate le note liete: dalla doppia-doppia di El Habbab (22 punti e 11 rimbalzi) e i 10 minuti di personalità offerti dalla classe 2005 Corongiu, a referto con 5 punti.

LA GARA – La Techfind tiene botta in avvio, e dopo 4 minuti conduce sul 7-5 grazie a una conclusione vincente di Mura. Derthona non ci sta e risponde piazzando un break di 9-0 che indirizza il primo periodo (21-14).

Nel secondo quarto le padrone di casa accelerano ancora nella metà campo offensiva (30 punti in 10 minuti), il San Salvatore prova a resistere con i canestri mandati a segno da Granzotto ed El Habbab, ma all’intervallo lungo la frattura tra le due squadre è ampia (+22 per le piemontesi sul 51-29).

Nel secondo tempo non ci sono sorprese: Tortona non si limita ad amministrare ma allunga ancora toccando il +30 (68-38). Coach Righi, dal canto suo, allunga la rotazione concedendo spazio anche alle giocatrici più giovani. Il tabellone finale recita 87-61 per Derthona, che mantiene il suo ruolo di capolista. La Techfind, invece, proverà a rifarsi nel prossimo match interno contro un’altra big come San Giovanni Valdarno.

IL COMMENTO – “Abbiamo subito troppo difensivamente – commenta coach Simone Righi – specie nei primi due quarti siamo stati insufficienti. La sconfitta è nata da questo, perché concedendo troppo facilmente la via del canestro, abbiamo permesso a Tortona di incanalare subito la partita. Sono comunque contento per la reazione del finale: la squadra non ha mollato dando fondo alle poche energie rimaste dopo una settimana difficile, nella quale ci siamo potuti allenare soltanto venerdì. In queste condizioni Tortona era uno scoglio troppo grande per noi. Ripartiamo comunque dalla reazione del secondo tempo, sperando di poterci allenare meglio la prossima settimana”.

Autosped Derthona Basket-Techfind San Salvatore Selargius 87-61



Autosped Derthona: Premasunac 11, Cerino 17, Leonardi 13, Attura 7, Melchiori 15, Marangoni 6, Espedale 2, Baldelli, Gianolla 13, Thiam 3, Cocuzza, Castagna. Allenatore Cutugno



Techfind San Salvatore: Reani 2, El Habbab 22, Mura 9, Granzotto 10, Ceccarelli 8, Pandori 1, Valenti ne, Porcu, Corongiu 5, Pavrette 4. Allenatore Righi



Parziali: 21-14; 51-29; 70-47

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore