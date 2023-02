A2 – Monologo La Spezia, Ancona perde malamente

Cestistica Spezzina – Basket Girls Ancona 75 – 39 (17-8, 36-16, 54-25, 75-39)



CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 2 (0/1, 0/1), Colognesi* 19 (9/15 da 2), Templari* 24 (3/6, 6/7), Zolfanelli NE, Castellani* 11 (2/9, 2/4), Della Margherita 3 (0/2, 1/5), Pini NE, Delboni* 8 (3/8, 0/2), N’Guessan 6 (0/4, 2/2), Guzzoni* 2 (1/3, 0/1), Guerrieri, Ratti NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 18/49 – Tiri da 3: 11/24 – Tiri Liberi: 6/6 – Rimbalzi: 41 14+27 (Colognesi 14) – Assist: 18 (Castellani 4) – Palle Recuperate: 13 (Templari 4) – Palle Perse: 14 (N’Guessan 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca, Rimi*, Pelizzari, Bona* 8 (2/5 da 2), Mataloni* 6 (1/6, 1/2), Albanelli* 7 (3/8, 0/4), Gianangeli, Garcia, Mandolesi, Pelliccetti 3 (1/2 da 3), Yusuf 6 (3/5 da 2), Maroglio* 9 (1/5, 2/5)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 10/33 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 38 8+30 (Bona 9) – Assist: 3 (Gianangeli 1) – Palle Recuperate: 8 (Bona 4) – Palle Perse: 28 (Mataloni 6) – Cinque Falli: Pierdicca

Arbitri: Venturini F., Chiarugi A.

Vittoria con ampio margine per la Cestistica, che torna in campo dopo due settimane e supera Ancona col punteggio finale di 75-39. Partita indirizzata già a metà gara, con le bianconere, efficaci in attacco ed efficienti in difesa, avanti di 20 lunghezze trascinate dal capitano Elisa Templari, autrice di una gara da 24 punti, di cui 10 nel solo primo periodo e l’85% complessivo da oltre l’arco, 6/7 per lei. Nella seconda frazione è la volta di Silvia Colognesi, altra spezzina in doppia cifra con 19 punti, spingere in avanti la Cestistica assieme al contributo di Castellani, terza bianconera in doppia cifra con 11 punti. Per Colognesi è anche doppia-doppia con 14 rimbalzi. Nella seconda metà di gara la compagine spezzina viaggia col pilota automatico e controlla la gara, incrementando il proprio vantaggio fino al +36 con cui si conclude la gara. Con questo successo la Cestistica sale a quota 26 punti e si stabilizza al terzo posto in classifica in coabitazione con Battipaglia, in attesa del recupero della gara con Umbertide. Il prossimo impegno sarà sabato 25 febbraio alle 18:30 sul campo della Stella Azzurra Roma.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA