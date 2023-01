A2 – Monologo Sanga nel quarto periodo, sconfitta Ponzano

Comincia con una vittoria il 2023 de Il Ponte Casa D’Aste; le Orange vincono per 76-58 contro Ponzano al termine di una partita equilibrata per tre quarti e poi dominata dalle milanesi sul finale.

Corrono palla e giocatrici all’inizio del primo quarto con entrambe le formazioni che cercano ripetutamente la conclusione nei primi secondi delle azioni. A farla da padrone sono Novati e Penz autrici dei primi 15 punti orange mentre Tivenius è il centro dell’attacco delle Ospiti. A metà parziale il canestro in penetrazione di Bonomi vale il 17-10 che costringe il coach nero-verde al time-out. Al rientro in campo Ponzano riesce punticino dopo punticino a ritrovare la parità; il Sanga, che sembra aver perso un po’ di fluidità in attacco e con una situazione falli subito da gestire nel reparto lunghe, riesce a chiudere in testa grazie al canestro di una Penz estremamente reattiva (19-17).

Secondo quarto equilibrato senza particolari acuti, per le Ospiti arriviamo le triple di Pellegrini mentre le milanesi cercano il parziale con Hatch e Madonna che però viene presto ribattuto dal canestro di Iuliano. Sanga che però riesce ad andare negli spogliatoi con 4 lunghezze di vantaggio grazie al canestro di Van Der Keijl a pochi secondi dalla sirena (35-31).

Terzo quarto subito vivace con Gobbo che in poco tempo riporta il punteggio in equilibrio (37-37); inizia quindi una fase senza parziali dove ai canestri delle milanesi seguono costantemente le realizzazioni delle venete. A rompere l’equilibrio ci pensa a due minuti dalla fine del quarto Toffali con 5 punti consecutivi conditi da una stoppata che valgono il +7 quando si va all’ultima pausa. (52-45). Nell’ultimo quarto è un monologo Orange, con le ragazze di coach Pinotti che sembrano averne molto di più delle ospiti come testimonia l’immediato parziale di 10-0 che di fatto chiude il match. La seconda parte del quarto serve alle milanesi solo per arrotondare il punteggio che a fine partita è di 76-58.

