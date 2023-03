A2 – Monologo Selargius, Savona battuta nettamente

Si è abbattuto un uragano al PalaVienna: la Techfind in forma stellare ha superato l’Azimut Wealth Management Savona 78-43 in una gara praticamente perfetta, orchestrata da Granzotto e finalizzata da tutto il collettivo. Le padrone di casa non hanno lasciato scampo alla diretta concorrente per i playoff, arrivando fino al +35. Cinque giocatrici in doppia cifra, top scorer Ceccarelli (21 punti), doppia doppia per Srot ed effetti speciali firmati Marta Granzotto.

LA GARA – Coach Righi butta in campo Granzotto, Mura, Ceccarelli, Srot e Aispurua, coach Cacace schiera Vivalda, Salvestrini, Picasso, Pobozy, Zanetti. A parte i primi minuti di gara, piuttosto equilibrati, Selargius parte subito a vele spiegate, aggressiva in difesa, veloce e altrettanto efficace nella metà campo offensiva, costruendo un primo parziale (19-8) che poi allunga nel secondo quarto, chiuso 39-24 con Srot (12) e Zanetti (11) già in doppia cifra. La terza frazione continua a offrire le stesse percentuali dal campo: Selargius sfiora il 50%, Savona il 26. I punti del San Salvatore arrivano dalle palle recuperate e dai contropiedi: la difesa murerà anche Pobozy, una delle migliori realizzatrici del campionato. Il terzo quarto finisce 58-37 quando la gara è già ipotecata, mentre nel quarto finale si abbatterà ancora di più la furia giallonera: il parziale di 20-6 è eloquente. Ceccarelli chiude con 21 punti, seguita da un’ottima Srot in doppia doppia (19 pt + 15 rb) e dagli assist d’artificio di Granzotto, che chiude con 13 punti e 8 assist. Il pubblico va in giubilo: 78-43 è il risultato finale.

Coach Righi a fine gara: “Le ragazze hanno fatto uno sforzo encomiabile. Questa partita è stata la degna conclusione di un cerchio, tutte sono andate oltre le fatiche fisiche e mentali. Oggi ci giocavamo gran parte del campionato e abbiamo dimostrato di voler raggiungere e credere nell’obiettivo playoff. Tra l’altro questa settimana abbiamo faticato ad allenarci con costanza a causa di influenze varie. Ma non ci abbatte nulla, la nostra forza è quella di essere sempre pronte a darci tutte una mano, l’una con l’altra”.

Techfind San Salvatore Selargius 78-43

Techfind: Aispurua 12, Mura, Granzotto 13, Ceccarelli 21, Srot 19, Pandori 11, Pinna, Vargiu, Corongiu, Poddighe 2, Valenti. All. Righi.

Savona: Vivalda 5, Salvestrini 3, Picasso 1, Pobozy 4, Zanetti 11, Ceccardi 8, Poletti, Lo Re 1, Paleari 7, Leonardini 3. All. Cacace.

Parziali: 19-8, 20-16, 19-13, 20-6.

