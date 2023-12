A2 – Moroni e Molnar trascinano Broni, si ferma la corsa del Selargius

Troppi alti e bassi costano la sconfitta. La Techfind San Salvatore si arrende sul parquet della Logiman Broni (69-62 il punteggio finale) e accusa la prima battuta d’arresto dopo 6 vittorie consecutive nel campionato di Serie A2 Femminile.

Protagonista di un ottimo avvio (subito +9) la squadra di coach Simone Righi ha incassato il ritorno delle avversarie, guidate prima da Ianezic, poi dal duo Molnar-Moroni (39 punti in due). Vani i 18 personali (arricchiti da 9 rimbalzi) di Eloise Pavrette e i 14 con 7 rimbalzi e 5 assist di Granzotto.

LA GARA – Le giallonere approcciano la gara nel migliore dei modi e scappano subito in avvio con Pavrette e Granzotto (16-7). La Logiman però vien fuori alla distanza, e a cavallo tra primo e secondo quarto mette in piedi un parziale di 18-0 che vale anche la doppia cifra di vantaggio. Ceccarelli e compagne hanno il merito di reagire positivamente e contengono i danni alla pausa lunga (32-24). Ma al rientro in campo le padrone di casa scavano il solco approfittando di un calo difensivo della Techfind, che incassa 4 triple consecutive e scivola anche sul -16.

L’attacco giallonero, però, continua a macinare gioco (-13 al 30’) e si affida a Mura, ultima ad arrendersi. Otto punti consecutivi della guardia classe 2000 mettono in difficoltà Broni, che però nel finale riesce a difendere il risultato con le unghie e con i denti.

IL COMMENTO – «Dopo un’ottima partenza ci siamo disuniti», commenta coach Righi, «abbiamo commesso troppi errori in difesa e perso ritmo in attacco. Il parziale decisivo è arrivato nel terzo periodo, quando un calo difensivo ci ha portati a incassare una serie di canestri da tre punti che hanno fatto la differenza. Negli ultimi dieci minuti si è vista una buona reazione: la squadra ha rispettato il piano partita crescendo in difesa. Peccato per i troppi alti e bassi che non ci hanno permesso di stare al passo delle avversarie».

Logiman Broni-Techfind San Salvatore Selargius 69-62



Logiman Broni: Moroni 19, Molnar 20, Ianezic 15, Policari 4, Coser 9, Corti ne, Carbonella ne, De Pasquale ne, Grassia, Bonvecchio ne, Labanca, Ferrazzi 2. Allenatore Magagnoli



Techfind Selargius: Reani 7, Mura 8, Granzotto 12, Ceccarelli 5, Pavrette 18, El Habbab 10, Pandori 2, Berrad ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Righi



Parziali: 18-16; 32-24; 57-44

