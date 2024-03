A2 – Netta vittoria per Derthona sul campo della Stella Azzurra

Vittoria come da pronostico per la formazione di Cutugno che espugna senza grandi patemi il parquet della Stella Azzurra Roma, fanalino di coda del girone e bisognosa di punti per cercare di evitare l’ultimo posto in classifica che equivarrebbe alla retrocessione diretta al termine della regular season; successo che permette alle giraffe di mantenere a distanza le inseguitrici in vista del rush finale, visto che ormai mancano solo 4 giornate alla chiusura. Successo ottenuto nonostante l’assenza di ben 3/11 del roster abituale con Espedale e Castagna che hanno pagato a caro prezzo gli spareggi ravvicinati Under 19 accusando entrambe noie muscolari; oltre a loro è stata tenuta precauzionalmente a riposo, seppur iscritta a referto, anche Premasunac stoppata da un problema ad un piede. Autosped che schiera in avvio Attura, Marangoni, Melchiori, Cerino e Gianolla e sono proprio le ultime due ad accendere la, sfida trovando punti nel pitturato e caricando di falli le padrone di casa, presto in bonus; la Stella prova a reggere grazie ai canestri di Sasso ma pian piano il divario scavalla la doppia cifra, assestandosi sul 29-15 alla prima sirena. Secondo parziale nel quale le castelnovesi sembrano poter dare subito la spallata decisiva alla partita, toccando, dopo 5′, il +19 (40-21) ma il tentativo di fuga viene respinto dalle laziali che piazzano un 7-0 che riduce il distacco tenendo ancora tutto sommato aperta la sfida, con il 43-30 esterno del 20′ che lascia ancora qualche speranza alle locali. Si riparte, dopo l’intervallo, con il Bcc che prova ancora, almeno un paio di volte, ad allungare nuovamente, salendo sempre al +19 (51-32 e 54-35) e toccando, per la prima volta nel match il +20 (60-40) proprio poco prima della sirena del 30′; ultimi 10′ che si aprono con un 6-0 che fiacca definitivamente la resistenza delle ragazze di Chimenti ed i minuti successivi scorrono via senza particolari emozioni con l’Autosped che bada essenzialmente a controllare l’ampio margine e con la Stella Azzurra che riesce a rosicchiare qualche punticino, chiudendo la partita con un passivo tutto sommato accettabile. Tutto come da previsioni quindi per le giraffe che, nonostante le assenze, hanno fatto valere la loro superiorità complessiva in un match che, onestamente, ha avuto poca storia con il vantaggio accumulato nei primi 10′ che ha indirizzato fin da subito la gara; brave le ragazze di casa a cercare comunque di restare aggrappate alla partita, cosa riuscita nei primi 20′ ma ad ogni tentativo di riavvicinamento delle capitoline ha fatto riscontro la quasi immediata reazione delle castelnovesi che piazzavano un nuovo allungo, tenendo sempre a distanza di sicurezza le avversarie. Era importante ripartire con il piede giusto dopo il ko interno contro Mantova e dopo la sconfitta beffarda subita contro Udine a Roseto, in Coppa Italia e la missione è stata compiuta: Chapeau Giraffe!!!

Stella Azzurra Roma – Autosped Bcc Derthona Basket 53-72 (15-29, 30-43, 40-60)

Stella Azzurra: Brzonova 13, Salvioni, Comandini ne, Frigo 3, Ndiaye, Zangara, Pelka ne, Schena 8, Garofalo 9, Sasso 20. All. Chimenti Ass. Sanchez

Autosped: Marangoni 10, Premasunac ne, Cerino 11, Leonardi 8, Baldelli 3, Gianolla 16, Thiam 4, Cocuzza, Attura 12, Melchiori 8. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

