A2 – Nico Basket ancora battuta, Selargius trova una bella vittoria

La Techfind San Salvatore chiude il 2020 in bellezza. Al PalaVienna di Selargius, la squadra di coach Fioretto vince 67-57 contro Nico Basket Ponte Buggianese nel dodicesimo turno del campionato di Serie A2 femminile.

Protagonista della vittoria Giulia Manzotti, in campo per quasi tutta la partita (38 minuti e 25 secondi) e autrice di una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi con un ottimo 5/12 da tre punti.

A dispetto del punteggio finale (67-57) e del massimo vantaggio di 17 punti selargino, la partita è stata vera, la vittoria sudata e meritata per le ragazze della Techfind, brave a resistere anche all’ultimo tentativo di rimonta nel quarto quarto delle toscane.

La Nico Basket ha iniziato forte, con un parziale di 9-2. Dopo il time-out chiamato da coach Fioretto però la partita è cambiata, prendendo la direzione che voleva il Selargius che ha chiuso avanti i primi dieci minuti anche grazie a due triple di Manzotti e ai 6 punti di capitan Granzotto.

Nel secondo quarto, la Techfind San Salvatore prende il largo, grazie a un’ottima difesa e un attacco che punisce quando la Nico Basket concede. All’intervallo lungo si va sul 40-26, mentre a inizio terzo quarto c’è il massimo vantaggio selargino di 17 punti sul 43-26.

La Nico Basket prova a rientrare in partita con un parziale di 8 punti, rientrando sul -6 e approfittando anche dei problemi di falli delle lunghe di coach Fioretto. Prima El Habbab e poi Cutrupi, infatti, hanno dovuto abbandonare la partita a metà terzo quarto con 5 falli a testa.

Sono arrivate però le risposte giuste da Demetrio Blecic e Pinna, chiamate ad avere più minuti e ripagando la fiducia con una bella prestazione. Nel quarto quarto la Techfind riesce a riassestarsi, giocando col cronometro e portando fino alla sirena il vantaggio. Inutili i tentativi di falli di Nico Basket nel finale per riaprire la gara. San Salvatore conquista la settima vittoria in campionato e sale a quota 14 punti in classifica.

“Le ragazze sono state bravissime – il commento a fine partita di coach Fioretto – devo fare i complimenti soprattutto alle ragazze che solitamente non hanno minutaggio alto come Pinna e Blecic. Hanno dato alla squadra quello che serviva nel momento del bisogno”.

Techfind San Salvatore Selargius – Nico Basket 67-57 (19-13, 40-26, 51-45)

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Melis NE, Vargiu NE, Mura, Pandori, Pinna 8, Granzotto* 12, Manzotti* 24, Loddo NE, Cutrupi*, Ceccarelli* 9, Demetrio Blecic 8, El Habbab* 6. Allenatore: Fioretto R.

NICO BASKET: Nerini*, Giglio Tos 5, Botteghi* 12, Modini, Puccini, Gianolla* 18, Ramò* 5, Frustaci 2, Zelnyte* 15, Mariani. Allenatore: Andreoli L.

ARBITRI: Suriano F. e Naftali A.