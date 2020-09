A2 – Nico Basket, buone risposte dai test contro La Spezia e Livorno

Proseguendo nell’avvicinamento all’esordio in campionato – che avverrà il 3 ottobre a Bolzano – la Nico Basket Femminile è scesa altre due volte in campo, rispettivamente a La Spezia e Livorno, per due allenamenti congiunti che hanno fornito ulteriori informazioni a coach Luca Andreoli.

Così il giovane allenatore emiliano commenta: “Sabato scorso contro La Spezia è stata una gara estremamente costruttiva. Avevamo bisogno di arrivare ad una partita cariche fisicamente per capire a che punto siamo dal punto di vista delle preparazione e come siamo in grado di reagire da quello mentale alle prime difficoltà. Di sicuro abbiamo fatto più fatica rispetto ai primi due allenamenti congiunti contro un’ottima squadra; stavolta abbiamo perso diversi palloni e non eravamo pronte fisicamente a segnare i tiri che ci siamo prese. Era comunque tutto abbastanza preventivato.”

E sull’allenamento congiunto contro Livorno aggiunge: “Ieri sera ci siamo allenate con una squadra abbastanza giovane ma con giocatrici che hanno quasi tutte almeno due anni di esperienza in questo torneo e quindi l’abitudine a misurarsi a certi livelli. É stata sicuramente una partita più vivace dal punto di vista fisico e ci siamo ben comportate. A mio parere dobbiamo migliorare nella comunicazione in difesa e mantenere un ritmo costante per tutto l’arco dei quaranta minuti. Appena caliamo di ritmo offensivo infatti siamo in difficoltà. Voglio che le ragazze siano sempre aggressive mentalmente, che non si accontentino mai e continuino a giocare come sanno, anche quando le cose si mettono bene fin da subito.”

Lo staff tecnico ha previsto un altro impegno per la prossima settimana, che sarà l’ultima prima della sfida “contro una squadra ripescata che però può contare su una delle straniere più forti del torneo. Una giocatrice che potrebbe tranquillamente dire la sua anche in A1”.

Uff.Stampa Nico Basket