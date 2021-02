A2 – Nico Basket continua a scalare la classifica, espugnata Livorno

La Nico Basket, targata Giorgio Tesi Group, fa suo anche il ritorno del derby contro il Jolly Livorno – all’andata era finita 76-65 – e conquista altri due punti importanti in ottica playoff, portandosi provvisoriamente al quarto posto in classifica (56-67).

Dopo aver dominato il primo tempo – terminato sul 27-37 ma il distacco tra le due compagini sarebbe potuto essere più ampio – la squadra allenata da Andreoli non si è fatta intimidire dall’aggressività delle padrone di casa e ha saputo essere fredda nel momento chiave dell’incontro e piazzare il parziale vincente con una serie di azioni spettacolari. Superba la prestazione di Nerini, che ha messo a segno tre triple, di cui due fondamentali, oltre a difendere con la solita tenacia di sempre. Oltre al capitano, in evidenza Ramò (top scorer della gara con 16 punti ai quali ha aggiunto 9 rimbalzi), Zelnyte (15 punti e 20 rimbalzi per la lituana) e Botteghi (14 punti tutti di eccellente fattura). Da segnalare anche due assist bellissimi di Giglio Tos e uno altrettanto bello e importante di Frustaci per Zelnyte, così come una tripla di Puccini, ex della partita.

In attesa di capire se la prossima gara interna contro Virtus Cagliari verrà disputata come da calendario oppure verrà rinviata, le rosanero proseguono nel loro ottimo momento e festeggiano pure l’esordio di Tintori, classe 2006, che finora non era potuta scendere in campo per motivi fisici.

Jolly Livorno: Degiovanni 2, Ceccarini 8, Peric 11, Orsini 10, Patanè 6, Giangrasso 8, Evangelista 9, Simonetti 2, Sassetti, Cirillo n.e., Stoyanova n.e. – All. Pistolesi

GTG Nico Basket: Nerini 9, Perini 4, Ramò 16, Frustaci 6, Zelnyte 15, Botteghi 14, Giglio Tos, Puccini 3, Tintori, Modini A. n.e., Modini G. n.e., Mariani – All. Andreoli