A2 -Nico Basket: il commento di coach Andreoli al termine della prima settimana di allenamenti

La stagione della Nico Basket Femminile è iniziata lunedì 17 Agosto e, dopo una settimana di allenamenti al Pala Pertini di Ponte Buggianese, è già tempo di stilare un piccolo bilancio. Queste le parole del coach Luca Andreoli, confermato in panchina dal Presidente Nerini dopo gli eccellenti risultati dello scorso anno:

“Prima di tutto è positivo essere tornati in campo, dopo circa sei mesi di inattività. Devo dire che le ragazze sono abbastanza in forma e venerdì abbiamo potuto svolgere il primo allenamento al completo, perché è arrivata anche Sofia Frustaci. Stiamo prendendo confidenza tra team e staff e questo è importante nell’ottica di una lunga stagione. La squadra è molto giovane, con due ragazze “in lancio”, una giocatrice affermata come Elena Ramò e una giovane come Frustaci. Come straniera abbiamo scelto Laura Zelnyte, pivot lituano che aveva fatto molto bene al suo primo anno in Italia. Nei due anni successivi ha avuto un calo ma adesso la sua struttura fisica è cambiata ed è un’ottima atleta.”

Quella che si sta profilando è una squadra divertente, in grado di togliersi delle soddisfazioni e confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. Così aggiunge Andreoli: “Durante la preparazione possiamo curare in maniera maniacale gli aspetti tecnici ma l’intero staff, al di là della parte tattica, è predisposto alla crescita individuale delle ragazze e questo sarà il nostro lavoro per tutto l’anno. Di sicuro non lo abbandoneremo alla prima palla a due.”

Uff.Stampa Nico Basket