A2 – Nico Basket, parla Diletta Nerini: “Quest’anno sarà un campionato tosto”

Seconda settimana di allenamenti per la Nico Basket Femminile che lavora duramente in palestra per arrivare pronta all’inizio di un campionato che si annuncia difficile e combattuto. Le sensazioni sono ottime, come conferma Diletta Nerini: “Tornare sul parquet con le compagne è sempre bello, ma quest’anno lo è stato un po’ di più. Questo primo periodo sarà utile per conoscersi, sia dentro che fuori dal campo, e servirà a tutte per capire come mettersi al servizio della squadra; abbiamo tantissima voglia di lavorare e migliorare. La voglia di giocare cresce ogni allenamento sempre di più, dobbiamo solo tenerla a bada ancora per qualche mese ma sicuramente l’adrenalina mista ad ansia positiva manca molto.”

Anche quest’anno, Diletta sarà il capitano della squadra. Un ruolo che la riempe d’orgoglio: “Non esiste categoria per essere capitano. Esistono anni più facili ed anni più difficili, ma a prescindere dall’essere capitano mi è sempre piaciuto aiutare le compagne, sia con una pacca sulla spalla che con un rimprovero. Credo che serva sempre una persona in grado di ristabilire equilibrio nei momenti negativi e capace di riportare con i piedi per terra quando tutto va per il meglio. La cosa sicura è che tutte le mie compagne, in caso di bisogno, possono sempre contare su di me.”

Diletta analizza anche le difficoltà del torneo: “Quest’anno sarà un campionato tosto, un girone molto fisico e ci vorrà tanto lavoro di squadra e tanta forza mentale per affrontarlo al meglio. Sono dell’idea che ogni squadra abbia i suoi punti forti e suoi punti deboli, sulla carta le più competitive dovrebbero essere Faenza, La Spezia e San Giovanni Valdarno, ma il nostro è uno sport particolare: le partite durano quaranta minuti e si deve sempre pensare incontro dopo incontro, avversario dopo avversario e non dare per scontato nessuno.”

Uff.Stampa Nico Basket