L’ultima fatica stagionale tra le mura di casa è coincisa, per la Virtus Cagliari, con l’ennesima sconfitta in questa sfortunata annata di serie A2 femminile. La formazione allenata da Iris Ferazzoli, nel recupero della sesta giornata di ritorno, è stata fermata dal Jolly Acli Livorno con il punteggio di 65-27.

Solita Virtus che ha creato tanto, ma alla resa dei conti ha concretizzato poco. Le assenze delle varie Ledesma, Zolfanelli e Kowalska hanno ovviamente influito, così come la sfortuna in una stagione da dimenticare. Contro le toscane la Virtus ci ha provato, ma ha anche trovato davanti a se un gruppo motivato e deciso più che mai a conquistare due importanti punti in chiave salvezza.

Nei primi 10’ la Virtus fatica a trovare la via del canestro. Come sempre la squadra cagliaritana costruisce tanto, ma con poca fortuna in fatto di precisione al tiro. Quella che invece si ritrova la compagine toscana che prende subito un buon vantaggio (7-0) grazie alle iniziative di Ceccarini, Giangrasso e Patanè. Primo canestro della squadra di casa arriva a 3,54 dalla sirena con Chrysanthidou. Coach Ferazzoli prova a far riordinare le idee alle ragazze in campo, ma tutte le direttive del tecnico argentino non portano a niente. Allunga il passo, invece la compagine toscana che in un “amen” si stacca e chiude il quarto sul 19-6.

Nel periodo successivo, Livorno, considerato anche il caldo all’interno del PalaRestivo si limita a controllare le avversarie tenendole debitamente a distanza (24-10 al 15’) senza peraltro calcare la mano, anche perché la Virtus non sembra voler dare segnali di ripresa. Pur al piccolo trotto Livorno con capitan Orsini (ex Virtus) e De Giovanni riesce ad andare in fuga, staccandosi ulteriormente e portandosi sul 30-10 al 19’. Finale di quarto che si chiude con le toscane in testa sul 30-14 con canestro sulla sirena della giovane Michela Conte. Si discute, si urla e si danno indicazioni nei 15’, rinchiusi tra le mura degli spogliatoi prima della ripresa, da parte dei due tecnici virtussini, nel tentativo di scuotere il gruppo. Ma nonostante le sollecitazioni, al rientro in campo è sempre la squadra ospite ad avere tra le mani le redini del match. La Virtus, a dire il vero appare più aggressiva e determinata a ridurre le distanze. Ma la grande determinazione e il cuore di Lussu e compagne non bastano (41-16 al 26’ per le toscane). La Virtus continua il suo show personale fatto, soprattutto di errori al tiro e difesa un tantino ballerina (roba da minibasket). Livorno, dall’altra parte non rimane certo a guardare. Coach Pistolesi tiene costantemente in apprensione la sua squadra facendo ruotare con insistenza anche la panchina. Al termine del quarto ospiti ancora in testa senza problemi sul 49-17 (un disastro). Negli ultimi 10’, a gara ampiamente compromessa, coach Ferazzoli schiera le giovani del vivaio virtussino (Conte, Pilleri, Pala e Podda) affiancate dalla giovane Salvemme. Arrivano anche da loro qualche punto, ma niente da far pensare ad un clamoroso recupero. Anche perché dall’altra parte Livorno non molla la presa e continua a ripetizione a bucare la retina avversaria andando a 6’ dalla sirena finale sul 60-22. Praticamente senza storia i minuti finali con la Virtus che lascia, ancora il campo a capo chino pensando già alla prossima, ultima gara stagionale, quella di sabato all’ora di pranzo (si gioca alle 14) in casa della Nico Basket. E poi sarà retrocessione.

Virtus Cagliari: Chrysanthidou 6, Brunetti 6, Lussu 2, Pellegrini Bettoli 2, Salvemme, Ledesma, Savatteri 3, Zolfanelli, Pala 2, Podda, Pilleri 4, Conte 2. Allenatore: Ferazzoli. Assistente: Calandrelli.

Jolly Acli Livorno: Ceccarini 4, Patanè 7, Simonetti, Orsini 11, Giangrasso 13, De Giovanni 14, Cirillo, Sassetti 4, Stoyanova, Evangelista 12. Allenatore: Pistolesi.

Parziali: 6-19; 8-11; 3-19; 10-16.

Arbitri: Paolo Riccardo Giudici di Bergamo e Fulvio Di Pilato di Paderno Dugnano (MI).

Tiri totali: Virtus 10 su 53 (18%); Livorno 25 su 49 (40%)

Tiri da due: Virtus 10 su 40 (25%); Livorno 15 su 38 (39%)

Tiri da tre: Virtus o su 13 (0%); Livorno 9 su 21 (61%)

Tiri liberi: Virtus 7 su 8 (87%); Livorno 8 su 13 (61%).

Rimbalzi: Virtus 37; Livorno 43.

Ufficio Stampa Virtus Cagliari