A2 – “Non ci sono stati presentati i tamponi e gli esami sierologici delle giocatrici di Crema”, Alpo decide di non giocare

Viaggio a vuoto a Crema per Drain by Ecodem Alpo che non scende in campo nella prima di campionato contro la Parking Graf: “Abbiamo ritenuto di non giocare perché non sussistevano le condizioni per il regolare svolgimento della partita – racconta il presidente biancoblu Renzo Soave – Non ci sono stati presentati i tamponi e gli esami sierologici delle giocatrici di Crema come previsto dal protocollo della FIP”.

Tutti i team – recita il protocollo – dovranno ripetere gli accertamenti previsti dall’allegato 1 nei cinque giorni lavorativi precedenti l’inizio del rispettivo “CAMPIONATO”.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99