A2 – Nona vittoria per la Polisportiva Galli, battuta Giussano

E sono nove in fila. Pur priva di Amatori, la Polisportiva Galli ottiene la nona vittoria del proprio campionato, superando una coriacea Giussano. Inizio in salita (15-9), poi con un gran secondo periodo Nasraoui e compagne prendono in mano le redini della gara andando al riposo avanti di una lunghezza. Terzo quarto equilibrato, poi in chiusura di tempo Rossini e Lazzaro firmano il nuovo vantaggio. Botta e risposta che continua anche negli ultimi dieci minuti, con De Cassan e Reggiani mattatrici del finale che regala il successo alla formazione di coach Garcia.



Giussano: Diotti, Bonadeo, Manzotti, Niedzwiedzka, Gatti

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Mioni, Nasraoui

CRONACA – Avvio difficile per la Polisportiva Galli, con Gatti e Niedzwiedzka autrici del 5-0. Servono oltre cinque minuti per vedere i primi due punti ospiti con Rossini, ma l’inerzia è tutta locale con Manzotti e Diotti autrici del 15-6. Nasraoui riduce il gap, chiudendo la prima frazione 15-9. Nel secondo quarto la formazione di Garcia cambia marcia: al 20-9 firmato Gatti, replica prontamente grazie a Mioni, Streri e Reggiani per il 26-17 che porta Corno al timeout. Trama che non cambia: Nasraoui inizia a farsi valere offensivamente, mentre è Lazzaro a firmare il 30-25 che riapre i giochi. Due canestri di Mioni riportano a uno solo i possessi di distanza (32-29), mentre sono Nasraoui e De Cassan a impattare a quota 34. Il tecnico sanzionato a Gatti e il libero finalizzato da Rossini valgono il 34-35 all’intervallo. Anche dopo la pausa lunga regna l’equilibrio: al più cinque firmato Reggiani-Nasraoui (34-39), replicano Crippa e Bonadeo per il 42-41. Il finale di quarto è però tutto della Polisportiva Galli con De Cassan e Lazzaro a siglare il 44-47. Nell’ultima frazione la formazione di Garcia scappa ancora a più sette, trovando punti con Rossini e Nasraoui (47-54). Giussano però non molla, dimostra carattere e con Gatti e Foschini ricuce a meno uno. E’ però l’ultimo sussulto lombardo: Lazzaro trova un canestro vitale, poi ci pensa un’immensa De Cassan dall’angolo a firmare il nuovo più sei. L’ultimo squillo locale arriva con cinque punti di Niedzwiedzka (58-61), ma Reggiani prima e De Cassan poi metton la parola fine. A Desio termina 58-67.

FOXES GIUSSANO 58 POLISPORTIVA GALLI 67



GIUSSANO: Diotti 9, Manzotti 2, Niedzwiedzka 16, Bonadeo 7, Gatti 13, Lusignoli 6, Germani ne, Colico, Foschini 2, Crippa 3, Sorrentino, Colico Ce ne. All. Corno

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui 16, Rossini 10, Reggiani 8, Mioni 8, De Cassan 11, Streri 2, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 6, Bocola 6, Amatori ne. All. Garcia

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI