A2 Nord ai nastri di partenza: big match tra Udine e Sanga

Riparte la Serie A2, riparte il Girone Nord e c’è già tanta carne al fuoco per un primo turno che riserverà sei partite, complice il rinvio di Limonta Costa Masnaga-Autosped Castelnuovo Scrivia al 23 novembre: saranno dunque dodici le formazioni a esordire nel weekend.

Il “main event” è quello del PalaBenedetti dove la WomenApu Delser Crich Udine ospita Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (sabato, ore 19). La rinnovata formazione di coach Riga ha perso tra le altre Molnar, Missanelli, Turel e Blasigh ma desta molta curiosità l’arrivo di una play come Bovenzi o di giovani come Ronchi, oltre che il totem Turmel. La francese impegnata in uno scontro bellissimo con Van der Keijl, principale novità Sanga assieme all’italo-americana Hatch.

Scontro tradizionalmente molto sentito quello tra Ecodent Alpo e San Giorgio MantovAgricoltura che sarà il posticipo del turno (domenica, ore 18). Persa Marangoni, Alpo ha cambiato parecchio con l’arrivo di Turel e soprattutto con le due straniere Sklepowicz e Tribouley; anche Mantova, salutati pezzi importanti come Monica, ha aggiunto giocatrici di spessore come Orazzo e la grande ex, Veronica Dell’Olio.

La matricola Futurosa #Forna Basket Trieste, l’unica novità dalla B del campionato, ospita nella bellissima cornice dell’Allianz Dome la Logiman Broni (sabato, ore 19) un’altra novità, anzi un ritorno. Le bronesi si presentano all’A2 con un progetto ambizioso e un roster completamente diverso rispetto alla scorsa stagione, con unico punto di continuità la guida di coach Magagnoli in panchina.

Ha cambiato molto anche la Podolife Treviso che sfida l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 21). Esordio sul pino trevigiano per coach Iurlaro che ha rinforzato l’organico con giocatrici di spessore come Rosset, Vespignani, Ramò su tutte. Anche Bolzano ha cambiato molto inserendo diversi volti giovani attorno alla nuova straniera, la lunga Jurhar.

Passando all’Alperia Basket Club Bolzano, c’è più continuità nel roster della squadra di coach Sacchi, con alcune aggiunte promettenti come Logoh e quelle di peso di Chrysanthidou e Kotnis che presidieranno il pitturato biancorosso. Per le bolzanine impegno contro Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30), che continua il progetto giovani con l’inserimento di una veterana come Pertile e il cambio di straniera che ha portato in biancoverde il pivot Tivenius.

La sfida tra Dimensione Bagno Carugate e A.S. Vicenza (sabato, ore 20.30) vede molti volti nuovi specie tra le lombarde che buttano nella mischia le novità Giudice, Belosevic e Khozobashiovska; anche Vicenza però si è mossa molto in estate con gli arrivi soprattutto di Castello, Gorjanacz e Amatori (quest’ultime due però non ci saranno per infortuni) che potranno dare sostanza a una squadra retrocessa la scorsa stagione, che ha rilevato nella offseason il titolo dalla promossa San Martino di Lupari.

Area Comunicazione LBF