A2 Nord – Broni-Udine e Castelnuovo Scrivia-Alpo infiammano la seconda giornata

Seconda giornata del Girone Nord di Serie A2 ricca di partite di grande interesse, sulla carta diversi big match in programma.

Dopo l’ottima vittoria di Udine, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano ospita la Podolife Treviso (sabato, ore 18) in quel del PalaGiordani: una partita che è importante anche Treviso, per misurare le proprie ambizioni dopo la bella vittoria contro Bolzano che ha aperto il campionato.

Proprio la squadra sconfitta da Treviso, Acciaierie Valbruna Bolzano, ospita la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 18). La giovane squadra di coach Pezzi impegnata contro le lombarde, che pur non al completo hanno lasciato un’impressione favorevole dal primo match contro Vicenza.

Chi esordirà nel campionato è la Limonta Costa Masnaga che affronta una Posaclima Ponzano (sabato, ore 19) ancora in rodaggio, considerato che alla prima giornata le biancoverdi hanno sì vinto, ma erano anche prive di Tivenius. Tanta curiosità per l’esordio di Costa, che ha ridisegnato l’assetto delle straniere e ha aggiunto giocatrici importanti come la rientrante Tibè.

Dopo la vittoria nella piccola “battaglia” contro Alpo, San Giorgio MantovAgricoltura trova in casa Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Buon test per Orazzo e compagne contro la squadra di coach Sacchi, che alla prima ha mancato la vittoria in casa.

Il match più significativo la domenica tra Logiman Broni e WomenApu Delser Crich Udine (domenica, ore 18). Udine ha iniziato con l’amaro in bocca per la sconfitta interna contro Sanga nel “Game of the Week” LBF, attenzione a Broni che è decollata a Trieste nella seconda metà di gioco mostrando una pregevole pallacanestro.

Proprio la formazione sconfitta da Broni alla prova: Futurosa #Forna Basket Trieste in casa di una Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18) chiaramente non al 100% visti i problemi fisici di giocatrici come Amatori e Gorjanacz, specie per la straniera i tempi di recupero non sono rapidi e la stagione è da considerarsi già conclusa.

Un altro esordio molto atteso è quello dell’Autosped Castelnuovo Scrivia, che sfida Ecodent Alpo (domenica, ore 18). Un Alpo un po’ zoppicante quella vista nel primo impegno contro Mantova: la squadra di coach Soave vuole riscattarsi in casa di quella che è ritenuta dai più la vera “corazzata” del girone.

