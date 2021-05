La regular season terminerà domani con il recupero tra Carugate e Bolzano, nel frattempo definito il quadro della postseason. San Giorgio MantovAgricoltura, in “zona tranquillità” al nono posto, e Fanola San Martino di Lupari, ultima classificata, sono le uniche squadre che non continueranno la stagione.



Le quattro serie di Playoff del Girone Nord di Serie A2 saranno:



Akronos Moncalieri-Basket Sarcedo

Autosped Castelnuovo Scrivia-Drain by Ecodem Alpo

Parking Graf Crema-Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano

Delser Crich Udine-A.S. Vicenza



Nei Playout le due sfide saranno



Edelweiss Albino-Blackiron-Rentpoint.it Carugate

Alperia Basket Club Bolzano-Schiavon Ponzano

Quasi tutte le serie si giocheranno seguendo il formato che prevede Gara 1 in casa della formazione peggio classificata, poi Gara 2 e l’eventuale Gara 3 in casa della squadra meglio classificata; l’unica eccezione è la Finale che assegnerà la promozione in Serie A1, in cui Gara 1 e l’eventuale Gara 3 si disputeranno in casa della compagine meglio classificata, e la sola Gara 2 verrà disputata in casa della peggio classificata.

CLASSIFICA FINALE

Akronos Moncalieri 44, Parking Graf Crema 42, Delser Crich Udine 42, Autosped Castelnuovo Scrivia 34, Drain by Ecodem Alpo 32, A.S. Vicenza 30, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 28, Basket Sarcedo 24, Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura 20, Edelweiss Albino 18, Alperia Basket Club Bolzano* 16, Schiavon Ponzano 16, Blackiron-rentpoint.it Carugate* 10, Lupe San Martino di Lupari 6

*una partita in meno

Area Comunicazione LBF