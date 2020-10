A2 Nord in campo per la terza giornata: Alpo-Moncalieri il big match

Terza giornata di campionato per la Serie A2 Girone Nord, con una riedizione della recente Coppa Italia “Azimut” a farla da padrona.

Sul campo della Drain by Ecodem Alpo arriva infatti l’Akronos Moncalieri di coach Terzolo (sabato, ore 20.30). Rematch della semifinale di Coppa vinta dalle venete, le ospiti cercano la rivincita dopo due prestazioni ottime specie in difesa. Alpo, reduce da un pesante ko con Crema nel recupero, attende novità sulle condizioni dell’infortunata Dell’Olio.

Il primo match del turno sarà quello del PalaGiordani tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e Sarcedo (sabato, ore 18). Dopo l’infortunio di Guarneri, il Sanga è tornato sul mercato col ritorno in campo di Meroni, reduce da uno stop di un anno ma sicuramente aggiunta importante sotto le plance.

Al PalaCicogna due deluse della seconda giornata a confronto: la Schiavon Ponzano ospita San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 19). Entrambe le squadre hanno patito un calendario duro in quest’inizio, facendo vedere buoni sprazzi e, nel caso di Mantova, anche un’importante vittoria contro Castelnuovo Scrivia: partita che promette emozioni. Per Ponzano out per infortunio la giovane Rescifina, oltre alla lungodegente D’Este.

Ferme a zero punti in classifica, la Blackiron-Rentpoint.it Carugate e il Fanola San Martino di Lupari si sfidano per sbloccarsi (sabato, ore 20.30). Entrambe le squadre vengono da due sconfitte con margine ridotto ma hanno mostrato un gioco veloce e intenso, può esser un match molto interessante anche per l’importante posta in palio.

Chi punta a trovare la prima vittoria è anche l’Autosped Castelnuovo Scrivia, specie dopo aver ritrovato due tasselli importanti come Madonna e Podrug. Ma l’avversario di turno è di quelli tosti: l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 21). La squadra di Sacchi è a oggi imbattuta e si configura come un ostacolo molto serio per la formazione di coach Zara.

Prova a cavalcare il momento positivo la VelcoFin InterLocks Vicenza, in casa contro l’Edelweiss Albino (domenica, ore 18). L’impatto di Veinberga è stato fondamentale per la squadra lombarda guidata da coach Stazzonelli nel match di San Martino, ora arriva un’altra formazione veneta, che è partita benissimo in questo campionato con due convincenti vittorie.

Molto interessante il match del PalaCremonesi con la Parking Graf Crema che ospita la caldissima Delser Crich Udine (domenica, ore 18). Le friulane hanno vinto benissimo le prime due partite, con una Peresson in grande spolvero da 19 punti di media: le cremasche, però, non sono state da meno con il successo di Mantova e la prestazione dominante nel recupero contro Alpo. Scontro di vertice in vista.

