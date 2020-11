A2 Nord: la classifica marcatrici dopo il quinto turno

CLASSIFICA MARCATRICI:

Pieropan I. (Basket Sarcedo) 106 (21,2)

Peresson A. (Delser Crich Udine) 89 (17,8)

Iannucci F. (Schiavon Ponzano) 83 (16,6)

Conte A. (Drain by Ecodem Alpo) 78 (15,6)

Beretta A. (Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano) 76 (19)

Cicic K. (Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano) 73 (14,6)

Reani L. (Drain by Ecodem Alpo) 69 (13,8)

Nasraoui M. (Alperia Basket Club Bolzano) 69 (13,8)

Toffali S. (Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano) 68 (17)

Monica G. (Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura) 68 (13,6)

Olajide B. (Blackiron-rentpoint.it Carugate) 67 (13,4)

Nori A. (Parking Graf Crema) 64 (16)

Molnar L. (Alperia Basket Club Bolzano) 64 (12,8)

Canova S. (Blackiron-rentpoint.it Carugate) 63 (12,6)

Leonardi F. (Schiavon Ponzano) 62 (12,4)

Turel A. (Delser Crich Udine) 61 (12,2)

Llorente F. (Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura) 61 (12,2)

Tibè A. (A.S. Vicenza) 60 (12)

Miccoli C. (Schiavon Ponzano) 59 (11,8)

Pappalardo C. (Parking Graf Crema) 58 (11,6)