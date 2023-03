A2 Nord – La presentazione del 23° turno

Turno del Girone Nord di Serie A2 che propone alcuni incroci rilevanti in zona Playoff, ormai a pochi passi dal termine della regular season.

Trasferta insidiosa per la WomenApu Delser Crich Udine sul campo della Podolife Treviso (sabato, ore 19). La formazione friulana ha un calendario abbastanza ghiotto prima dello scontro con Castelnuovo Scrivia che può girare una stagione: ci sono ancora speranze di terzo posto per la squadra di coach Riga, ma la partita interna con Treviso non è certamente da sottovalutare.

Per la Logiman Broni quinta in classifica sfida contro il San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). Mantova in questo finale di stagione può finire praticamente ovunque: dal quinto posto (in caso di vittoria con Broni sarebbe solo a -2, con confronto diretto favorevole) al nono ballano davvero pochi punti. Allo stesso tempo complicata la situazione di Broni che vuole regalarsi il primo turno maggiormente equilibrato.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano in casa contro Ecodent Alpo (sabato, ore 18). Sanga, con la vittoria netta nel recupero contro Vicenza, ha fatto un passo avanti importantissimo nella lotta per il fattore campo ai Playoff: in attesa dello scontro diretto con Castelnuovo Scrivia, Sanga deve fare il suo vincendo più partite possibili, e contro un’Alpo da quattro vittorie nelle ultime cinque non può sbagliare.

La Velcofin Interlocks Vicenza prova a fare risultato contro la Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18). Per Vicenza, la sfida contro le masnaghesi arriva dopo sconfitte di diversa portata: contro Alpo più amara, contro Milano più fisiologica nello scontro con la capolista. Costa proprio contro Milano ha interrotto la sua serie di vittorie consecutive, ma non può abbassare la guardia perchè Udine, a due punti, è sempre in agguato per il terzo posto.

Per la Dimensione Bagno Carugate impegno interno contro l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Carugate in questo momento sarebbe fuori dai Playoff, ma il gruppo a quota 18 è folto ed è possibile rientrare con la giusta serie di vittorie, non solo per chi è lì. La stessa Bolzano, a quota 14 con quattro giornate a disposizione, può esser un’insidia, a patto che però la formazione di Sacchi faccia risultato contro le lombarde.

Posaclima Ponzano, caldissima, sul campo della Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 19). Ponzano ha vinto quattro delle ultime cinque gare e si trova anch’essa nel mischione di cui sopra, con Trieste avanti di appena due punti: anche questa gara può definire ambizioni e programmi delle due squadre in vista del rush finale di campionato, col Girone che è sempre più contraddistinto da risultati a sorpresa.

Impegno proibitivo per l’Acciaierie Valbruna Bolzano contro l’Autosped Castelnuovo Scrivia (sabato, ore 18). Se chi è nelle retrovie sta un po’ respirando, cominciano a mancare appigli alle bolzanine, che devono fare almeno due punti più di Vicenza nelle ultime quattro gare per salvarsi: la corsa alle vicentine rappresenta l’ultimo barlume di possibilità, con Ponzano e le concittadine del BCB lontane sei punti. Il calendario, di certo, non aiuta: c’è una Castelnuovo che vuole mantenere vive le speranze di primo posto e al tempo stesso difendere la seconda posizione, con Costa Masnaga in agguato.

