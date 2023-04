A2 Nord – La presentazione del 26° turno

Sabato di fuoco per il Girone Nord di Serie A2, l’intero turno alle 20.30 con risultati che possono condizionare fortemente la griglia Playoff.

La partita di cartello è quella tra Autosped Castelnuovo Scrivia e Women Apu Delser Crich Udine. Castelnuovo deve vincere per strappare il secondo posto, in caso di vittoria friulana si andrebbe a instaurare una situazione di pari a due (o addirittura a tre, in caso di sconfitta di Costa Masnaga) che vedrebbe fortemente penalizzate le “Giraffe” sconfitte all’andata proprio da Udine.

La partita della Limonta Costa Masnaga contro la Dimensione Bagno Carugate è dunque un’interessante sfida per il secondo posto: ma per Carugate è anche cruciale per le posizioni Playoff. Le ospiti devono vincere per qualificarsi ai Playoff (attendendo anche risultati favorevoli da altri campi), in caso contrario invece dovrebbero seguire con attenzione il risultato di Bolzano-Trieste.

Nella sfida del PalaMazzali, l’Alperia Basket Club Bolzano cerca la vittoria contro Futurosa #Forna Trieste. Le bolzanine hanno un eccellente score negli scontri diretti con Mantova e Carugate, che le precedono, e hanno la possibilità di fare un salto ancora maggiore rispetto alle triestine.

San Giorgio MantovAgricoltura è la netta favorita per l’ottava posizione: impossibile raggiungere Alpo per le mantovane, ma la gara interna contro Acciaierie Valbruna Bolzano, già retrocessa, potrebbe assicurare i due punti che chiuderebbero ogni discorso Playoff.

Davanti attenzione al quinto posto: vincendo contro la Velcofin Interlocks Vicenza già sicura del penultimo posto, andrebbe alla Logiman Broni, diversamente si apre la situazione ad altri esiti in base ai risultati dagli altri campi. In particolare, occhio a Ecodent Alpo-Podolife Treviso: le trevigiane conducono con due punti di margine e hanno un +8 a favore negli scontri diretti con Alpo.

Già sicuro del primo posto Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano: la squadra di coach Pinotti fa visita alla Posaclima Ponzano. Le venete sperano di scalare la classifica, magari con l’aiuto di una vittoria di Trieste: in quel caso raggiungerebbero Bolzano, prendendosi anche il fattore campo nell’eventuale Playoff proprio con le bolzanine.

Di seguito tutti gli scenari in vista dell’ultimo turno del Girone Nord:

1° posto Milano

2°- 4° posto

Parità a 44 punti tra Castelnuovo Scrivia e Costa Masnaga

2^ Castelnuovo Scrivia (1-1, poi +6 di differenza canestri negli scontri diretti)

3^ Costa Masnaga

Parità a 42 punti tra Castelnuovo Scrivia, Costa Masnaga e Udine

2^ Udine (3 vittorie negli scontri diretti)

3^ Costa Masnaga (2 vittorie negli scontri diretti)

4^ Castelnuovo Scrivia (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 42 punti tra Castelnuovo Scrivia e Udine

3^ Udine (2-0 negli scontri diretti)

4^ Castelnuovo Scrivia

5° – 7° posto

Parità a 26 punti tra Broni e Treviso

5^ Broni (2-0 negli scontri diretti)

6^ Treviso

Parità a 24 punti tra Broni, Treviso e Alpo

5^ Broni (3 vittorie negli scontri diretti)

6^ Alpo (2 vittorie negli scontri diretti)

7^ Treviso (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 24 punti tra Treviso e Alpo

Bisognerà attendere il risultato nello scontro diretto dell’ultimo turno tra Treviso e Alpo

Situazione attuale:

Treviso +8 differenza canestri nella partita di andata, Quoziente Canestri totale 0,9472

Alpo -8 differenza canestri nella partita di andata, Quoziente Canestri totale 0,9755

7° – 10° posto

Parità a 22 punti tra Alpo, Mantova e Carugate

7^ Mantova (3 vittorie negli scontri diretti)

8^ Carugate (2 vittorie negli scontri diretti)

9^ Alpo (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 22 punti tra Alpo e Mantova

7^ Mantova (1-1, poi +11 di differenza canestri negli scontri diretti)

8^ Carugate

Parità a 22 punti tra Alpo e Carugate

7^ Carugate (2-0 negli scontri diretti)

8^ Alpo

Parità a 22 o 20 punti tra Mantova e Carugate

8^ Mantova (2-0 negli scontri diretti)

9^ Carugate

Parità a 20 punti tra Mantova, Carugate e Trieste

8^ Mantova (4 vittorie negli scontri diretti)

9^ Carugate (1 vittoria negli scontri diretti, poi 1-1 e +1 differ. canestri contro Trieste)

10^ Trieste (1 vittoria negli scontri diretti, poi 1-1 e -1 differ. canestri contro Carugate)

Parità a 20 punti tra Mantova, Carugate e Bolzano BC

8^ Bolzano BC (3 vittorie negli scontri diretti)

9^ Mantova (2 vittorie negli scontri diretti)

10^ Carugate (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 20 punti tra Mantova e Trieste

9^ Mantova (2-0 negli scontri diretti)

10^ Trieste

Parità a 20 punti tra Mantova e Bolzano BC

9^ Bolzano BC (2-0 negli scontri diretti)

10^ Mantova

Parità a 20 punti tra Carugate e Trieste

9^ Carugate (1-1, poi +1 di differenza canestri negli scontri diretti)

10^ Trieste

Parità a 20 punti tra Carugate e Bolzano BC

Bisognerà attendere il risultato dell’ultimo turno

Situazione attuale:

Parità nella differenza canestri negli scontri diretti

Bolzano BC Quoziente Canestri totale 0,9488

Carugate Quoziente Canestri totale 0,9157

11° – 12° posto

Parità a 18 punti tra Trieste e Ponzano

11^ Trieste (2-0 negli scontri diretti)

12^ Ponzano

Parità a 18 punti tra Bolzano BC e Ponzano

11^ Ponzano (2-0 negli scontri diretti)

12^ Bolzano BC

13° – 14° posto

Parità a 10 punti tra Vicenza e Bolzano Pall.

13^ Vicenza (1-1, poi +21 di differenza canestri negli scontri diretti)

14^ Bolzano Pall.

Bolzano matematicamente retrocessa in Serie B.

AREA COMUNICAZIONE LBF