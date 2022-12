A2 Nord – La presentazione del nono turno di campionato

Torna in campo a ranghi completi il Girone Nord di Serie A2 per il nono turno, nel segno di un importante derby e scontro diretto.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano con uno degli impegni più complessi della sua stagione: al PalaGiordani arriva la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 18). Costa ha potuto giovare di un lungo riposo, complice il rinvio della sfida con Bolzano per gli impegni internazionali di Jurhar, mentre Sanga dopo otto gare è probabilmente una delle formazioni più solide e lunghe del girone. Fisicità e velocità, intensità e ritmo, ci si aspetta un match spettacolare.

L’altra imbattuta, l’Autosped Castelnuovo Scrivia, si misura sul campo della Podolife Treviso (sabato, ore 19). Per Castelnuovo Scrivia il tema rimane sempre il solito: infermeria non ancora svuotata (Rulli e Ravelli), ma squadra lunga e profonda che sta compensando in maniera eccellente le assenze. Treviso è però un osso duro, viene da due vittorie consecutive e sta crescendo grazie anche al recupero di giocatrici fondamentali come ad esempio Rosset e Diodati.

San Giorgio MantovAgricoltura in casa contro la caldissima WomenApu Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30). A proposito di filotti, Udine con sette vittorie di fila sembra aver fatto una ferma dichiarazione in campo sulla sua possibilità di esser la terza forza, e la mina vagante, del campionato: Mantova nelle ultime gare ha vinto due volte e ora rispetta la posizione che tutti si attendevano nelle previsioni pre-stagione, in piena zona Playoff.

Impegno interno per la Futurosa #Forna Basket Trieste che ospita la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 19). Trieste rifiata in casa dopo una fase complicata del calendario, con due trasferte sui campi delle attrezzatissime Sanga e Udine: Carugate è in flessione, ha perso gli ultimi tre match di cui due in casa, complicando parecchio la sua situazione in graduatoria.

Acciaierie Valbruna Bolzano attende sul suo campo la Posaclima Ponzano (sabato, ore 18). Bolzano ritrova Jurhar dopo il break, contro una Ponzano reduce da una gara da incubo contro Mantova, 39 punti realizzati e un netto -26 di scarto. Scontro in zona Playout tra due formazioni in cerca di rilancio.

La Velcofin Interlocks Vicenza, a secco di vittorie, trova Ecodent Alpo nel derby veneto (sabato, ore 18). Non se la passano bene entrambe le squadre, Vicenza che ha perso Monaco di recente e continua a rimanere ferma a quota zero; Alpo è una delle squadre con la striscia perdente più lunga in Serie A2, ben cinque partite gran parte delle quali tra l’altro non equilibrate. Vincere può esser per entrambe una robusta iniezione di fiducia, dato che occupano gli ultimi due posti in classifica.

Nel posticipo, la Logiman Broni trova l’Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 18). Broni ha ritrovato Kantzy, impegnata con la Svezia, già nel weekend per la vittoriosa partita giocata al PalaBrera con Alpo: le bronesi devono vincere per mantenere vive le speranze di Coppa Italia, ma di contro c’è una Bolzano che può legittimamente pensare di lottare per i Playoff, visto che attualmente si trova pari a Trieste (ottava) in classifica.

