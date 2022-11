A2 Nord – La presentazione del sesto turno

By

Sesta giornata per il Girone Nord di Serie A2: in questo momento al comando il Sanga Milano; Castelnuovo Scrivia, Udine e Broni all’inseguimento.

Proprio una delle inseguitrici ha una grossa chance per l’aggancio: la Logiman Broni ospita in un caldissimo PalaBrera Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, nel big match di giornata (domenica, ore 18). Derby lombardo, Broni reduce dalla vittoria contro Bolzano ottenuta pur facendo a meno di Bonvecchio, Sanga dal primo match realmente sofferto della stagione, la vittoria di Vicenza con tripla decisiva di Bonomi nel finale.

Sugli altri campi l’impegno forse più difficile è quello dell’Autosped Castelnuovo Scrivia che fa visita al San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30). Mantova in crescita, dopo la bella affermazione esterna su Treviso, mentre le “Giraffe” sono ancora alle prese con lo smaltimento della situazione infortunate che contro Bolzano è migliorata per il rientro di Bonasia, ma ha fatto registrare anche le contemporanee assenze di Rulli, Premasunac, Ravelli e Gatti.

Per WomenApu Delser Crich Udine ritorno al PalaBenedetti contro una tosta Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 19). Udine viene da una battaglia contro Costa Masnaga decisa dal sopraffino talento di Ronchi, autrice di un grande ultimo quarto; allo stesso modo Carugate è in crescita, ha vinto bene contro Ponzano e sta pian piano trovando la chimica con Diotti che viaggia ai massimi in carriera e Belosevic solidissima e decisiva.

Oltre al già citato Broni-Sanga, spazio a un altro derby fondamentale nel turno di campionato, quello veneto tra Posaclima Ponzano e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 19). Ponzano in questa fase iniziale non ha avuto fortuna con gli infortuni: prima Tivenius, poi Pertile e Pellegrini. Un po’ come Vicenza che sta ritrovando ritmo nelle ultime gare, inserendo gradualmente Vujacic e trovando maggiori garanzie dalle sue giovani scommesse (Antonello e Peserico molto bene contro Sanga).

Dopo il ko con Udine, Limonta Costa Masnaga al secondo match consecutivo in casa, stavolta arriva la Podolife Treviso (domenica, ore 18). Treviso ha un po’ sofferto contro Mantova l’assenza di “Maqui” Rosset, realizzando solo 53 punti in una sconfitta casalinga che non aiuta la graduatoria trevigiana; Costa ha subito il primo ko stagionale in un match tosto, contro Udine, sciogliendosi un po’ nell’ultima frazione. La squadra di coach Seletti punta subito al riscatto.

Partita interessante quella del PalaMazzali con l’Alperia Basket Club Bolzano opposta all’Ecodent Alpo (sabato, ore 20.30). Bolzano viene dalla sconfitta contro Castelnuovo Scrivia che non mitiga le impressioni positive di questo inizio di stagione, ma deve confermarsi contro Alpo che, tra infortuni e partenze, non ha ancora trovato la continuità di rendimento in questa stagione.

La Futurosa #Forna Basket Trieste è ancora a caccia del primo successo stagionale in casa, le triestine ci provano contro l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 19). Partita alla portata della formazione triestina, ma Bolzano è un osso durissimo, con una Meriem Nasraoui forse protagonista di uno dei migliori inizi nella sua carriera e la solidità di Jurhar che può mettere in difficoltà Sammartini, Bosnjak, Miccoli e compagnia.

AREA COMUNCIAZIONE LBF