A2 Nord – La presentazione del tredicesimo turno di campionato

Il Girone Nord di Serie A2 celebra il 2021 con un tredicesimo turno che, pur con diverse partite che si giocheranno più tardi (il 6 gennaio Drain by Ecodem Alpo-Alperia Bolzano, il 9 Parking Graf Crema-Akronos Moncalieri mentre il 16 si chiude con Schiavon Ponzano-Fanola San Martino e Autosped Casltenuovo Scrivia-Basket Sarcedo), presenta un interessante antipasto nel primo weekend dell’anno nuovo.

La partita più particolare è probabilmente lo scontro tutto lombardo trala Blackiron-Rentpoint.it Carugate e Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (sabato, ore 20.30): al Giordani va in scena la terza edizione del derby delle sorelle Meroni, entrambe recentemente aggiunte dai due roster. Laura, pur gioendo delle ultime due vittorie di una Carugate in crescita, è dovuta passare da qualche problema fisico di recente; Marta ha avuto da subito un buon impatto in casa Sanga, ma le milanesi dopo hanno vissuto un dicembre molto grigio, con tre sconfitte pesanti per la classifica.

Sempre in prima serata, la partita tra San Giorgio MantovAgricoltura e A.S. Vicenza (sabato, ore 21) rappresenta un crocevia per la squadra ospite che deve vincere per mantenere intatte le speranze di Final Eight di Coppa Italia. Vicentine che aspettano buone notizie dall’infermeria per Lazzaro, tenuta a riposo nel test amichevole contro Brescia disputato durante la sosta natalizia: servirà sicuramente a coach Rebellato per la sfida alle mantovane che vengono da tre vittorie di fila in casa.

Domenica, invece, scende in campo la capolista: già sicura delle Final Eight di Coppa Italia, la Delser Crich Udine ospita l’Edelweiss Albino (domenica, ore 18) per chiudere con una nota dolce un girone d’andata eccezionale. In settimana per la Delser soddisfazione per la slovena Cvijanovic, che ha già ricevuto la chiamata della nazionale slovena per le prossime bolle di qualificazione a Eurobasket Women. Albino dal canto suo viene da una buonissima vittoria in casa con grande rendimento delle sue giovani, ha chiuso il 2020 con entusiasmo ed è pronta a uno scontro sulla carta complesso, vista la differenza in classifica.

Area Comunicazione LBF