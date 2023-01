A2 Nord – La presentazione del tredicesimo turno

Il Girone Nord di Serie A2 riprende dopo la sosta, con gli ultimi verdetti legati alla griglia Coppa Italia.



Allo stato attuale c’è la possibilità di un arrivo pari a 24 per il primo posto: in quel caso, Castelnuovo Scrivia partirebbe da +10, Sanga Milano è già sicuro di un +2, Udine si trova in questo momento a -12.

Diventa decisiva dunque la sfida Tra WomenApu Delser Crich Udine e Autosped Castelnuovo Scrivia (sabato, ore 19). Se Udine dovesse vincere si verificherebbe la parità di cui sopra, naturalmente a quel punto diventerebbe importante anche il margine di vittoria delle friulane, che potrebbero arrivare prime solo con uno scarto dai 15 punti in su. Posizione di vantaggio dunque per le piemontesi, che dopo la sosta contano di migliorare anche la sempre spinosa situazione infortuni.

Attende nel frattempo Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano impegnato con la Posaclima Ponzano (sabato, ore 18): l’imperativo per le milanesi è vincere, poi toccherà attendere l’esito di Udine-Castelnuovo Scrivia, con la possibilità anche di chiudere al primo posto (servirà una vittoria di Udine e uno scarto, compreso tra i 9 e i 14 punti). In caso di sconfitta, a quel punto Milano potrebbe ritrovarsi a “tifare” per Castelnuovo Scrivia, per mantenere il secondo posto nei confronti di Udine, con cui vanta un +12 nello scontro diretto.

Già certa del quarto posto, osserva la situazione la Limonta Costa Masnaga che sicuramente già dopo questo weekend potrebbe conoscere il nome della sua avversaria del Girone Sud (in questo senso bisognerà vedere i risultati di Empoli, Battipaglia e La Spezia). Per Costa derby serale contro Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30).

Il mercato ha reso sicuramente molto interessante la sfida tra Logiman Broni e Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18). Le vicentine hanno fatto una discreta spesa durante la sosta, acquisendo in regia Viviana Giordano e nel reparto lunghe l’italo-americana Sofia Roma: delle giocatrici che dalle parti del PalaBrera conoscono molto bene. Broni ha chiuso un po’ in sordina il girone d’andata, cerca di riprendersi contro l’unica formazione in Italia che ancora si trova a secco in classifica.

Derby veneto tra Podolife Treviso ed Ecodent Alpo (sabato, ore 19): per Alpo sosta assolutamente necessaria, visti i tanti cambiamenti in seno alla formazione di Villafranca di Verona nell’ultima parte di stagione. Tra le buone notizie del 2023, per la squadra di Soave, c’è sicuramente il ritorno di Anna Turel dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuta ai box in stagione, un recupero da cui passare per innalzare il rendimento di squadra in una stagione parecchio difficile.

Futurosa #Forna Basket Trieste ospita l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Le due squadre attualmente sono divise tra la zona Playoff, distante appena due punti e rappresentata da quota 10, attualmente occupata da Carugate, e la zona Playout, che è la posizione che attualmente occupano le triestine. Lo scontro diretto può ridisegnare le ambizioni di entrambe le squadre, in vista della seconda metà di campionato.

Acciaierie Valbruna Bolzano apre il 2023 ospitando San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 18). Per le bolzanine non il miglior test con cui iniziare: Mantova ha chiuso al break con un eccellente quinto posto, superando Broni e dando nuova linfa alla sua stagione. Difficile scalare ulteriormente la classifica, con Costa distante quattro punti, ma per Orazzo e compagnia intanto la trasferta contro una Bolzano stabile in zona Playout è una grande opportunità.

