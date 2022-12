A2 Nord – La presentazione della decima giornata

Decima giornata per la Serie A2 Girone Nord: si procede a grandi passi verso la fine del girone d’andata e forse la principale componente d’interesse è la corsa Coppa Italia.

I primi tre posti sono praticamente già bloccati: la capolista Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano fa visita all’Ecodent Alpo (sabato, ore 20.30) più per puntare il primo posto, sempre condiviso con Castelnuovo Scrivia, che per consolidare una già virtuale qualificazione. Alpo, tornata alla vittoria contro Vicenza, è avversario ostico per le milanesi che si preparano a un ciclo di gare difficili (dopo Alpo, la partita contro Mantova e lo scontro diretto con Castelnuovo).

L’Autosped Castelnuovo Scrivia ospita invece l’Acciaierie Valbruna Bolzano (domenica, ore 18). Turno favorevole, al netto delle solite defezioni in infermeria, per l’Autosped che sfida una Bolzano parsa non particolarmente brillante nell’ultima uscita contro Costa Masnaga, ma che appena una settimana fa aveva vinto bene contro Ponzano, una partita fondamentale per discostarsi dalle zone più basse della classifica.

Non sottovalutiamo poi la WomenApu Delser Crich Udine che trova la Podolife Treviso (sabato, ore 19): otto vittorie di fila per la squadra di coach Riga che, come tutte le formazioni dall’età media piuttosto bassa, vive in questo momento di grande entusiasmo e aspettative. Treviso non sta benissimo, qualche acciacco di troppo delle giocatrici principali della rotazione, ma ha talento per impensierire la squadra friulana in un’autentica gara “trappola”. Improbabile per Udine l’utilizzo di Eva Da Pozzo, reduce da un microfrattura allo zigomo destro rimediata in allenamento: l’ala è già stata operata e sta iniziando il decorso post-operatorio.

Nella corsa al quarto posto, parte avvantaggiata la Limonta Costa Masnaga che ha due punti di vantaggio su Mantova e Broni e può anche contare su un match coi favori del pronostico, arriva la Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18). Vicentine ancora a zero, Costa reduce da una comoda vittoria nel recupero contro Pall. Bolzano.

Dietro le “Pantere” la sfida tra San Giorgio MantovAgricoltura e Logiman Broni (sabato, ore 20.30) decide, di fatto, chi può sperare di piazzare una zampata per una qualificazione last minute alla Coppa Italia. Soprattutto le bronesi, che ancora contro Costa devono giocare, possono pensare d’inserirsi in una situazione di autentica bagarre in cui nulla è ancora scontato.

Turno abbastanza interlocutorio per le zone basse della classifica: fondamentale, per Posaclima Ponzano, l’attesa partita contro Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 19). La squadra veneta, sicuramente non fortunata per via di tanti infortuni, è a -2 dalle triestine, sconfitte nelle ultime tre uscite, l’ultima interna contro Carugate.

Dimensione Bagno Carugate che fa visita all’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30), in zona Playoff anche grazie a un momento iper-positivo della straniera Kotnis. La squadra di Sacchi tra le novità più interessanti della stagione sinora, ma le cose potrebbero cambiare repentinamente in caso di sconfitta contro le lombarde, attardate di soli due punti in classifica.

AREA COMUNICAZIONE LBF