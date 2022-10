A2 Nord – La presentazione della quarta giornata

Quarta giornata per il Girone Nord di Serie A2: resteranno imbattute Sanga, Costa e Castelnuovo Scrivia?



Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano sfida l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 18), in risalita in classifica: la squadra di Pezzi ha fatto ben fruttare il doppio turno interno con due vittorie di spessore, alternando protagoniste e loro peso sui tabellini. Per Milano la situazione è attualmente molto positiva: tre vittorie su tre, buonissimo gioco espresso, un ruolo di prima forza del torneo da mettere alla prova anche contro le bolzanine.

A proposito di test bolzanini, sarà in trasferta al PalaMazzali quello della Limonta Costa Masnaga, contro l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30) di coach Sacchi che dopo la bella vittoria di Mantova è sbandata abbastanza in attacco contro Udine. Costa reduce da una gara ad alto punteggio contro le mantovane, che non ha pienamente soddisfatto lo staff tecnico: nuovo esame per le giovani “pantere”.

Per Autosped Castelnuovo Scrivia trasferta veneta sul campo di Posaclima Ponzano (sabato, ore 19): pronostici che pendono dalla parte delle “giraffe”, nonostante i problemi fisici che hanno condizionato l’inizio di stagione. Castelnuovo ha comunque iniziato con due “blowout” a favore mostrando grande solidità, prova durissima per le biancoverdi, non al top in quest’inizio stagione e senza Pertile (stop di 40 giorni per lei, frattura composta del metatarso del piede sinistro).

Ecodent Alpo ha messo a segno un piccolo miracolo nella scorsa giornata vincendo proprio contro Ponzano, senza tre giocatrici chiave in campo (Sklepowicz, Mancinelli, Diene): adesso le venete rilanciano con la trasferta sul campo della WomenApu Delser Crich Udine (sabato, ore 19), che ha vinto nettamente e con una gran difesa contro Bolzano nello scorso turno.

Nord-Est a confronto con la sfida dell’Allianz Dome tra Futurosa #Forna Basket Trieste e Podolife Treviso (sabato, ore 19): le trevigiane hanno letteralmente buttato un’occasione contro Broni, facendosi rimontare nel finale. Trieste vuole la prima vittoria in casa del suo percorso in A2, non sarà facile contro un avversario in cerca di riscatto.

Secondo derby lombardo di fila per Dimensione Bagno Carugate, che va sul caldissimo campo della Logiman Broni (domenica, ore 18): Carugate reduce da un pesante ko casalingo contro Milano, chiamata nel posticipo a un’altra gara in cui non parte con i favori del pronostico con Broni che però deve lavorare sulla continuità nel corso dei 40′.

San Giorgio MantovAgricoltura ospita la Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30): unica formazione a quota zero, la squadra vicentina sta provando a ricompattarsi in un inizio di stagione difficile e dovrà farlo contro una Mantova parecchio bisognosa di vincere, dopo due ko consecutivi con segnali contrastanti (male con Bolzano, meglio contro Costa Masnaga).

AREA COMUNICAZIONE LBF