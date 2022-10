A2 Nord – La presentazione della terza giornata di campionato

By

Tre “derby regionali”, uno veneto e due lombardi, nella terza giornata del Girone Nord di Serie A2.

Il turno parte presto con la partita tra Futurosa #Forna Basket Trieste e Autosped Castelnuovo Scrivia (sabato, ore 16). L’anticipo s’inserisce all’interno dell’iniziativa “Home Sweet Dome”, che vedrà l’Allianz Dome proporre in sequenza prima il match LBF del Futurosa, poi in serale il match LBA della Pallacanestro Trieste impegnata contro Tortona, formazione naturalmente legata a Castelnuovo Scrivia. Che proverà a “guastare” la festa triestina sul campo, nonostante gli infortuni (nell’ultimo match assenti Bonasia, Rulli e Ravelli).

Nel programma segue Acciaierie Valbruna Bolzano-Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 18). Bolzano ha vinto molto bene contro Carugate conquistando la prima vittoria stagionale, punta a ripetersi nella seconda partita consecutiva in casa contro le vicentine, che intanto hanno aggiunto la slovena Sara Vujacic, per rimpiazzare l’infortunata Gorjanacz.

Dopo essersi sbloccata in campionato, la WomenApu Delser Crich Udine sfida Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Bolzano è reduce da una bella vittoria sul campo di Mantova, con Vella (tra l’altro ex di Udine avendo giocato con le friulane per due stagioni) scatenata nella sfida alle sangiorgine.

Attenzione alla partita tra Podolife Treviso e Logiman Broni (sabato, ore 19) con la squadra di casa che dopo il ko contro Sanga affronta un’altra big lombarda, tra l’altro reduce da una bruciante sconfitta di un punto in casa contro Udine, che ha un po’ stoppato la buona inerzia conquistata con l’affermazione della prima giornata a Trieste.

Il primo derby del turno arriva con Dimensione Bagno Carugate contro Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (sabato, ore 20.30). Carugate dopo la vittoria della prima giornata e con qualche assenza, ha perso male contro Bolzano nella seconda giornata mentre il Sanga è oggi l’unica formazione a quattro punti del campionato: c’è anche qualche ex nel match, da sottolineare Beretta e Guarneri in casa “Orange”.

Contemporaneamente, la Ecodent Alpo affronta la Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30). La squadra di coach Soave è ancora ferma a quota zero e punta a sbloccarsi tra le mura amiche: Ponzano, che ha ritrovato Tivenius contro Costa, viene da una complessa gara contro le masnaghesi e cercherà di ritrovare slancio con la trasferta di Villafranca di Verona.

Posticipo del turno un altro derby lombardo: la Limonta Costa Masnaga attende San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). Per Costa partita importante per mantenere il buon ritmo visto contro Ponzano, 84 punti a segno e tanto spettacolo; Mantova non è nel suo miglior momento specie dopo il ko interno contro Bolzano, che ha un po’ smorzato gli entusiasmi derivanti dal primo successo contro Alpo.

Area comunicazione LBF