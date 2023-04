A2 Nord – La presentazione della ventiquattresima giornata

Nel ventiquattresimo turno del Girone Nord di Serie A2 un po’ interlocutorio, in vista dello sprint finale.

Le big tutte impegnate in match tosti, ma in cui partono favorite: Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano s’imbatte nella trasferta con San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30). Milano ha bisogno di vincere per mantenere le distanze da Castelnuovo in attesa dello scontro diretto, una partita che può decidere il primo posto. Anche Mantova non può permettersi di lasciare punti per strada, nella serrata corsa ai Playoff.

L’Autosped Castelnuovo Scrivia gioca in casa contro la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30): settimana sicuramente movimentata in casa Carugate con le dimissioni di coach Colombo, in panchina ci sarà il sinora vice Andrea Brambilla per cercare d’invertire il recente trend che ha visto le lombarde scivolare fuori dalla zona Playoff, addirittura al decimo posto.

WomenApu Delser Crich Udine impegnata al PalaBenedetti contro la Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 19): per le friulane gara da non sottovalutare con Vicenza che gioca principalmente per mantenere le distanze dall’ultima posizione. Udine dal canto suo ha ancora qualche chance di scalare la classifica, anche se servirà un passo falso di chi la precede.

La Limonta Costa Masnaga gioca un match interno contro la Futurosa #Forna Basket Trieste (domenica, ore 18) che vede la formazione ospite affamata di punti. L’appetito vien mangiando e la matricola ha scalato posizioni: ora è nona e può mirare a ulteriori traguardi come i Playoff. Certo il calendario non aiuta con la formazione triestina, a partire dal match del Palazzetto di via Verdi.

La Posaclima Ponzano ospita una Logiman Broni (sabato, ore 19) che vuole consolidare un quinto posto quasi acquisito: quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici per le lombarde, che ora puntano con decisione ai Playoff. Ponzano attualmente in zona Playout, complicata la risalita per la formazione veneta, comunque in buon momento di forma.

Anche la Podolife Treviso impegnata in una sfida con una formazione attualmente in zona Playout, c’è l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30) che in casa vuole incamerare punti importanti. Le bolzanine, tra l’altro, coltivano anche buone speranze di Playoff, lontani soltanto due punti: questa partita e il derby della prossima settimana possono esser decisivi.

Entrata pienamente in zona Playoff, l’Ecodent Alpo con una partita interna contro l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 20.30). Situazione complicata per le bolzanine che devono vincere due partite in più di Vicenza nelle ultime tre partite: più facile la prospettiva per Alpo che parte con due punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici e può anche giocarsi il sesto posto nel duello tutto veneto con Treviso.

AREA COMUNICAZIONE LBF