Come nello scorso weekend quattro partite in programma per il Girone Nord di Serie A2, dati i rinvii di Edelweiss Albino-Blackiron-Rentpoint.it Carugate, A.S. Vicenza-Parking Graf Crema e Akronos Moncalieri-Autosped Castelnuovo Scrivia (già decisa la data del recupero, il 7 aprile).



Si comincia con il derby lombardo tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e il San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 18), una sfida con vista ai Playoff. Mentre il Sanga viaggia tra la quinta e la settima posizione (e con una Pastore in più può provare la risalita in classifica), il match del PalaGiordani assume grande importanza per le mantovane, avanti di due punti su Sarcedo, ma con un “tesoretto” di due match da recuperare che può ampliare il margine tra le squadre in classifica e far pendere la bilancia dalla parte della squadra di coach Borghi.



Prosegue il turno proprio la sfida tra Basket Sarcedo e Schiavon Ponzano (sabato, ore 19.30), derby veneto che può decidere i nuovi equilibri in classifica. Come già detto Sarcedo, che sta gradualmente recuperando le infortunate (a parte Santarelli sostanzialmente rientrate tutte le lungodegenti) si trova in una posizione delicata, tra possibili Playoff e Playout: fondamentale per la squadra di Zimerle vincere con Ponzano per respirare un po’ e spingere indietro le biancoverdi, che raggiungerebbero l’ottava sconfitta di fila.



Il fanalino di coda Fanola San Martino di Lupari atteso da un altro test molto complicato: per le giovani giallonere sfida alla Drain by Ecodem Alpo (sabato, ore 18). Se l’ultima posizione, con cinque giornate da giocare, sembra molto probabile per le giallonere, Alpo al contrario è decisamente padrona del suo destino: di certo la squadra di Soave pare in un momento particolarmente brillante, prima dello stop della scorsa settimana quattro vittorie di fila.



Grande incertezza anche per l’Alperia Basket Club Bolzano: la formazione di coach Sacchi è ad appena quattro punti dall’ottavo posto e a due dal quarto, con ancora tre gare da recuperare rispetto a Sarcedo e una rispetto a Mantova. La squadra bolzanina, che nell’ultima uscita non ha potuto tra le altre contare su Nasraoui, fa visita alla Delser Crich Udine (sabato, ore 18) che deve vincere per mantenere salda la seconda posizione in griglia, dietro alla capolista Crema (che non giocherà questo weekend).

Area Comunicazione LBF