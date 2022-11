A2 Nord – La presentazione dell’ottavo turno

Serie A2 Girone Nord in campo nel weekend: sei partite, con l’eccezione di Limonta Costa Masnaga-Acciaierie Valbruna Bolzano rinviata al prossimo 7 dicembre.

Suggestivo derby del Friuli Venezia Giulia tra WomenApu Delser Crich Udine e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 19). Udine è tra le squadre più in forma del campionato, sei vittorie di fila; Trieste in questo momento è in zona Playoff, un buon rendimento per la matricola giuliana alle prese col difficile test.

Partita delicata al PalaBrera tra la Logiman Broni e Ecodent Alpo (domenica, ore 18). La squadra bronese un po’ vittima del calendario in questa fase, con delle sconfitte pesanti contro Sanga Milano e Castelnuovo Scrivia che hanno un po’ penalizzato il percorso stagionale. Alpo in questo momento fatica parecchio, solo due punti in sette partite, e l’innesto di Marinkovic almeno nella prima gara contro Costa Masnaga non ha cambiato le cose.

Autosped Castelnuovo Scrivia ospita la Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30). Per le “Giraffe” il più classico dei testa-coda, Vicenza è attualmente l’unica squadra del Girone e di tutta la Serie A2 a quota zero punti: per le biancorosse venete partita quasi proibitiva.

Impegno esterno per Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano che fa visita all’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30), nel tentativo di mantenere la striscia d’imbattibilità. Raggiunta in testa da Castelnuovo Scrivia, Sanga alle prese con un test complicato sul campo di un’Alperia reduce dalla buona vittoria in casa di Vicenza.

Posaclima Ponzano sfida la San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 19), in una gara molto importante per entrambe: Ponzano per risalire in classifica, Mantova per insediarsi stabilmente in zona Playoff. All’interno del match anche due attività “extra-basket” organizzate dalla società veneta: verrà premiata la neo campionessa europea di Kick Boxing, la trevigiana Luna Mendy; e soprattutto ci sarà una raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre

Dimensione Bagno Carugate contro Podolife Treviso (sabato, ore 20.30) è un crocevia importante per le lombarde, che con una vittoria potrebbero reinserirsi nel mischione per i Playoff e spegnere sul nascere una piccola fase di flessione con due sconfitte di fila nelle ultime gare. Treviso, reduce dalla battaglia vinta nel derby contro Ponzano, in cerca del bis fuori casa.

AREA COMUNICAZIONE LBF