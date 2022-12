A2 Nord – La presentazione dell’undicesima giornata

Con tre posti per la Coppa Italia già assegnati, al Girone Nord rimane principalmente da decidere il seeding all’interno del tabellone e l’ultimo ticket per la kermesse, ma c’è anche altro.

La partita tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e San Giorgio MantovAgricoltura è un’ultima chance per le ospiti (sabato, ore 18): in caso di sconfitta e contemporanea vittoria di Costa a Trieste, le sangiorgine direbbero definitivamente addio al sogno Coppa Italia. Speranze flebili per San Giorgio, dato che Milano vuole mantenere l’imbattibilità in vista dello scontro diretto con Castelnuovo Scrivia, che verosimilmente potrebbe assegnare il titolo di Campione d’Inverno.

Con un orecchio all’altro campo, ma con la testa soprattutto sul parquet di Futurosa #Forna Basket Trieste la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 19). Serve una vittoria alla formazione di coach Seletti, Trieste però non è un campo facile con le padrone di casa decisamente motivate dopo la vittoria ottenuta a Ponzano, pur con un organico accorciato da assenze importanti.

Flebili chance di Coppa anche per la Logiman Broni, non del tutto tagliata fuori ma alle prese con complessi calcoli in merito: in realtà siamo sicuri che la formazione di coach Magagnoli abbia la testa al solo risultato del suo campo, che dice sfida in casa contro una Posaclima Ponzano (domenica, ore 18) sempre penultima in classifica.

Le ponzanine hanno quattro punti di vantaggio sulla Velcofin Interlocks Vicenza, che non trova pace in questo momento del calendario e ospita un’altra Top 4 del Girone, la WomenApu Delser Crich Udine (sabato, ore 18.30) che è tra l’altro in striscia di nove vittorie di fila. Per Udine impegno da non sottovalutare, le biancorosse hanno fatto faticare Costa e Sanga e, pur a secco di vittorie, sembrano esaltarsi contro grandi avversari.

Per l’Autosped Castelnuovo Scrivia trasferta sul campo di Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30) che nel turno precedente ha portato a casa due punti dall’ostica trasferta di Bolzano, ingarbugliando una lotta Playoff che al momento vede quattro squadre in lotta per due posti. Castelnuovo con l’ultimo ostacolo prima della resa dei conti con Sanga, nel duello che sinora sta infiammando, a distanza, la stagione.

All’interno del mischione Playoff, la sfida tra Podolife Treviso e Alperia Basket Club Bolzano può esser decisiva (sabato, ore 19). Entrambe le squadre vengono da due ko che hanno favorito gli agganci di Trieste e Carugate e forse anche un po’ palesato qualche problema offensivo dato che le due formazioni occupano insieme il terzultimo posto nella classifica dei migliori attacchi del Girone.

Acciaierie Valbruna Bolzano ospita l’Ecodent Alpo in uno scontro in zona Playout (sabato, ore 18). Alpo cerca la ripresa in una stagione fin qui tribolata, da quattro punti in dieci partite: nel frattempo, tra l’altro, le venete hanno salutato anche l’argentina Tribouley, che proseguirà la stagione in Spagna. Entrambe le squadre vengono da due sfide proibitive, Castelnuovo e Sanga, sicuramente c’è tanta voglia d’incamerare punti preziosi per scalare una graduatoria fin qui tinta di grigio.

AREA COMUNICAZIONE LBF