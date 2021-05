Parte la postseason del Girone Nord di Serie A2: regna l’incertezza nei Playoff, che assegnano un posto nella massima serie, e nei Playout, con sfide all’ultimo respiro. Analizziamo le sfide decisive della stagione serie per serie.

PLAYOFF

(1) AKRONOS MONCALIERI vs (8) BASKET SARCEDO

13-0: l’Akronos Moncalieri non ha mai perso nel girone di ritorno del campionato di Serie A2. L’ultima sconfitta per le piemontesi il 12 marzo, nei Quarti di Finale di Coppa Italia contro Faenza: in campionato l’ultimo referto giallo è datato 9 gennaio, il ko 59-50 contro Crema. Le aggiunte di Trehub e Landi ha dato tantissima solidità e profondità aggiuntiva alla squadra di Terzolo, che si è presa la testa di serie del torneo.

Dal canto suo Sarcedo ha affrontato con eccezionale concretezza la seconda parte di stagione, sopperendo ai problemi fisici di Pieropan (stagione finita) e Santarelli (possibile vederla per qualche minuto già da Gara 1) grazie alla continuità di rendimento di Mandic che ha chiuso la stagione da miglior realizzatrice e rimbalzista della squadra (11.6+9.4) e trovando tanta quantità della play tascabile Viviani, che con 10.3 punti di media è la giocatrice che si prende più responsabilità nel sistema di coach Zimerle, specie nei finali “caldi” di partita (due tiri della vittoria a segno in stagione, contro Crema e Vicenza).

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 20.30, Palestra Sarcedo (Sarcedo)

Gara 2: 16/05/2021, ore 18, PalaEinaudi (Moncalieri)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, PalaEinaudi (Moncalieri)

(4) AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA vs (5) DRAIN BY ECODEM ALPO

L’Autosped ha un po’ penato per raggiungere il quarto posto: tra gli stop per emergenza sanitaria e gli infortuni (ben 21 partite complessive saltate dalle giocatrici di rotazione, più l’arrivo di marzo Scibelli che ha potuto disputare solo quattro partite), la squadra di Zara ha faticato a trovare la condizione migliore ma ha già collezionato scalpi importanti e può essere una mina vagante: l’esperienza di Podrug e Gatti, la regia di Madonna e Pavia, i punti di Colli possono essere tutti fattori fondamentali nel percorso delle “Giraffe”.

Dopo le difficoltà d’inizio stagione (2-5 nelle prime sette giornate), la Drain by Ecodem Alpo di coach Soave ha cominciato una progressiva risalita vincendo otto delle ultime dieci gare stagionali: accanto alle senatrici Vespignani e Dell’Olio, Conte è semplicemente esplosa come prima opzione dell’attacco veneto andando in doppia cifra ben undici volte su tredici nel girone di ritorno e chiudendo la stagione con 14.6 punti di media. Sarà lei l’osservata speciale in questi Playoff.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 20, Belladelli Forum (Villafranca di Verona)

Gara 2: 16/05/2021, ore 20.30, Palasport “Uccio Camagna” (Tortona)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, Palasport “Uccio Camagna” (Tortona)

(2) PARKING GRAF CREMA vs (7) IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO

La Parking Graf Crema ha perso il primo posto in campionato, complice la beffarda sconfitta di Vicenza con una rotazione ridotta (appena sette giocatrici a disposizione), ma rimane una delle favorite alla promozione, forte del successo in Coppa Italia dello scorso marzo e dell’esperienza di giocatrici come Gatti e Nori (sarà fuori naturalmente Melchiori, che ha finito anzitempo la sua stagione).

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano ha iniziato con due sconfitte la sua stagione, poi però si è imposto come una realtà stabile in zona Playoff, guidato dal suo nucleo storico, dalla rientrante Novati ma soprattutto del talento offensivo di Cicic e in primis Toffali, che ha chiuso la stagione con 15.2 punti di media. Milanesi che sperano nel colpaccio confidando anche in uno dei favorevoli precedenti stagionali, il 45-56 del PalaCremonesi dello scorso novembre.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 20.30, PalaGiordani (Milano)

Gara 2: 15/05/2021, ore 20.30, PalaCremonesi (Crema)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, PalaCremonesi (Crema)

(3) DELSER CRICH UDINE vs (6) A.S. VICENZA

Dopo il titolo di Campione d’Inverno, le friulane hanno accusato una leggera flessione nel rendimento, perdendo due posizioni a discapito di Moncalieri e Crema, che hanno viaggiato a un ritmo indiavolato: nonostante tutto, Peresson ha vinto il titolo di miglior marcatrice del Girone per punti complessivi (di media 15.3 per la giocatrice della Delser) e giocatrici come Turel, Blasigh, Cvijanovic e Scarsi hanno inciso decisamente.

L’A.S. Vicenza, allo stesso modo, dopo aver perso per un soffio la Coppa Italia ha vissuto una seconda metà di stagione travagliata, tra i vari stop, un cambio d’allenatore (Sinigaglia al posto di Rebellato), partenze e indisponibilità (Vella e Colabello), nuovi arrivi (Martines): le vittorie nel girone di ritorno con Crema e con la stessa Udine, 61-59 lo scorso gennaio, la rendono tuttavia molto pericolosa per chiunque.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 19.30, PalaGoldoni (Vicenza)

Gara 2: 15/04/2021, ore 19, PalaBenedetti (Udine)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20, PalaBenedetti (Udine)

PLAYOUT

(10) EDELWEISS ALBINO vs (13) BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE

Il progetto giovane dell’Edelweiss Albino ha pagato i suoi dividendi quest’anno: la squadra di Stazzonelli non è ancora salva, ma ha conquistato un buon decimo posto con una pallacanestro fisica e imperniata sulla difesa. Rientrata Lussana e cambiata la straniera, Tyszkiewicz al posto di Veinberga, Albino si è affidata alla polacca e all’impatto delle lunghe Carrara-De Gianni (18.9 punti di media in due), con Rizzo (al netto dei problemi alla caviglia degli ultimi giorni) e Laube come potenziali “crack” nella serie.

Carugate ha vissuto una stagione molto sfortunata: stop, calo di rendimento, avvicendamento di coach (Cesari, Fassina e poi di nuovo Cesari), infortuni. In particolare i problemi fisici di aggiunte come Micovic e Meroni, più giocatrici come Discacciati e Allevi, hanno condizionato la stagione delle lombarde: che però hanno la potenzialità per insidiare le orobiche, guidate da veterane come Diotti e Canova (11.7 di media per lei).

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 20.30, Palasport Carugate

Gara 2: 16/05/2021, ore 18, Palasport Torre Boldone

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, Palasport Torre Boldone

(11) ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO vs (12) SCHIAVON PONZANO

Stagione frammentata per la squadra di coach Sacchi che ha faticato a trovare un buon ritmo, chiudendo solo all’undicesimo posto: durante l’anno però per le biancorosse anche affermazioni importanti, come quelle con Alpo, Sanga e Sarcedo. In stagione bolzanine sotto 0-2 nei precedenti con Ponzano, c’è da ribaltare un trend decisamente a favore delle avversarie venete.

La stagione di Ponzano non è stata parimenti facile con la squadra di coach Zanco che ha alternato momenti di buona brillantezza a qualche passo falso che è costata la postseason. Dopo la separazione con la miglior scorer Iannucci, è salita in cattedra Leonardi che tra l’altro ha chiuso il campionato con un’importante striscia da cinque partite a 18 di media con due prestazioni da 25 punti: sarà lei il perno attorno a cui le biancoverdi proveranno a costruire la tanto agognata salvezza.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 19, PalaCicogna (Ponzano Veneto)

Gara 2: 15/05/2021, ore 20.30, PalaMazzali (Bolzano)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, PalaMazzali (Bolzano)

