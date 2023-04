A2 Nord – Partono playoff e playout. La presentazione delle gare

Le sfide per la promozione in Serie A1, un’incerta lotta per la sopravvivenza in Serie A2: il Girone Nord di Serie A2 pronto a far partire la post-season.

PLAYOFF

Pronostico che pende verso Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano nella serie contro San Giorgio MantovAgricoltura, sin da Gara 1 (sabato, ore 19). Le milanesi hanno giocato una straordinaria regular season, Mantova dopo una buona partenza si è un po’ persa, tra problemi fisici e mancanza di continuità: le sangiorgine hanno però trovato l’ultimo spot Playoff, e possono contare sull’esperienza di giocatrici come Orazzo o Dell’Olio, di certo non le ultime arrivate.

Lo scontro quarta contro quinta, rispetto al solito, pare più orientato rispetto agli standard del campionato. Il gap tra WomenApu Delser Crich Udine e Logiman Broni è stato notevole, 16 punti, vedremo se verrà rispettato in Gara 1 (sabato, ore 20.30). Di certo due squadre interessanti al confronto, in entrambi i casi si giocherà in due catini, il PalaBenedetti e il PalaBrera, che faranno sentire il fattore campo: friulane favorite ma Broni è squadra che può far bene se trova ritmo.

Ha chiuso al secondo posto l’Autosped Castelnuovo Scrivia, da tanti accreditata come la corazzata del Girone: le campionesse della Coppa Italia sfideranno la Podolife Treviso, con il vantaggio del campo in Gara 1 (sabato, ore 20.45). Treviso ha chiuso settima nonostante un roster che può comunque vantare individualità importanti, tra cui Vespignani o Rosset. A campionato in corso è arrivata anche El Habbab, che forse solo nelle ultime settimane sta ritrovando il ritmo gara: trevigiane con un Everest da scalare, contro il profondo roster di Castelnuovo, ma proveranno il colpaccio.

Terza nonostante un eccellente girone di ritorno, la Limonta Costa Masnaga sfida in un deja-vu importante l’Ecodent Alpo (domenica, ore 21). Costa-Alpo nei Playoff rievoca partite epiche, alcune a favore di Alpo, l’ultima in favore di Costa Masnaga: la promozione della stagione 2018/2019 proprio ai danni della formazione di coach Soave. La situazione attuale vede Costa lanciata, ma anche Alpo decisamente in forma: dopo il rientro di Turel e l’inserimento di Marinkovic, nel girone di ritorno la squadra di Villafranca di Verona ha alzato il livello del suo gioco scalando la classifica dal pantano dei Playout sino al sesto posto, ed è una vera mina vagante (9-4 nel girone di ritorno, unica squadra a vincere a Milano).

PLAYOUT

Si ritrova un po’ a sorpresa ai Playout la Dimensione Bagno Carugate, che ora rischia: fondamentale vincere in Gara 1 contro la Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 18). Dopo la striscia negativa con dimissioni di coach Colombo e insediamento dell’assistente Andrea Brambilla, Carugate ha perso tante posizioni nel rush finale; al contrario, una ne ha guadagnata Vicenza con la striscia da cinque vittorie dopo l’arrivo di Roma e Giordano. Poi le biancorosse hanno rallentato, ma il calendario di certo non aiutava: ostacolo insidioso la formazione veneta per le lombarde.

Molto incerta anche la sfida tra Futurosa #Forna Basket Trieste e Posaclima Ponzano (domenica, ore 19): Trieste non ha giocato una brutta stagione d’esordio. L’impatto di Miccoli, Bosnjak, Sammartini, a tratti anche di una giocatrice come Streri, è stato molto buono col campionato, forse è mancato un pizzico d’esperienza in più rispetto a Bolzano, finita nona. Ponzano, dopo il miracolo Playoff dell’anno scorso, ha avuto una stagione più turbolenta anche per gli infortuni, ma ha ritrovato brillantezza nella seconda metà, inserendo nel motore Valli e innescando con maggior fiducia Tivenius. Pronostico davvero incerto per una sfida tutta da seguire.

AREA COMUNICAZIONE LBF