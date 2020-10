A2 Nord, quinto turno: spicca la sfida tra Alpo e Udine

Quinta giornata per il campionato di Serie A2: tutti alla caccia di Crema, sola in testa alla classifica.

La capolista Parking Graf chiuderà il turno ospitando la Schiavon Ponzano (domenica, ore 18). Il più classico dei testa-coda, con la squadra di casa che ospita le venete ancora a zero punti in classifica e falcidiate dagli infortuni. In settimana per dare una mano alla squadra di Zanco è arrivata l’esperta play Viviana Giordano, importante per assicurare maggior profondità alle rotazioni.

Come Ponzano, anche la Blackiron-Rentpoint.it Carugate si è mossa sul mercato annunciando il ritorno di Milica Micovic per provare a schiodarsi da quota zero in classifica. Ma la squadra di Fassina non avrà un compito facile: il prossimo impegno è la gara in trasferta contro un’Autosped Castelnuovo Scrivia in crescita (sabato, ore 18).

Il match clou del turno è forse la sfida tra Drain by Ecodem Alpo e Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30). Le venete hanno ritrovato il successo la settimana scorsa, ma si trovano di fronte una delle squadre più in forma del torneo, forte di tre vittorie nei primi quattro turni.

Tra le altre partite di sabato, interessante anche il match tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e l’A.S. Vicenza (sabato, ore 18). La squadra di Pinotti, dopo essersi sbloccata in campionato, ha ben figurato nel derby vinto con Albino mentre Vicenza viene dalla prima sconfitta in campionato sul difficile campo di Udine: in casa biancorossa qualche acciacco per Vella, Colabello e Tagliapietra, che però dovrebbero esser del match.

Intrigante anche il confronto tra San Giorgio MantovAgricoltura e Basket Sarcedo (sabato, ore 20), con le ospiti reduci dal colpaccio contro Moncalieri. Entrambe le squadre a quota quattro punti, dopo un inizio di stagione altalenante: una vittoria potrebbe proiettare una delle due nella parte alta della graduatoria.

Dopo la sconfitta rimediata a Sarcedo, da valutare la risposta dell’Akronos Moncalieri, impegnata in casa con il Fanola San Martino di Lupari (domenica, ore 18). Dal canto suo, San Martino ha mostrato buoni progressi negli ultimi due match con una vittoria a Carugate e una partita lottata contro Bolzano.

Proprio l’Alperia Basket Club torna in casa per la partita contro l’Edelweiss Albino (sabato, ore 20.30): la squadra di Sacchi è tornata alla vittoria al PalaLupe, mentre le lombarde dovranno riscattare la prestazione negativa nel derby contro il Sanga Milano.

