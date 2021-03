A2 Nord: Sanga Milano insidia Crema, due derby veneti nel weekend

Due derby veneti e la sfida tutta lombarda tra Sanga e Crema nel fine settimana del ventiduesimo turno del Girone Nord di Serie A2, che vede sei gare in programma (rinviata Alperia Basket Club Bolzano-San Giorgio MantovAgricoltura).

Il clou vede Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e la Parking Graf Crema a confronto (sabato, ore 18): clima di grande entusiasmo in casa Sanga, cinque vittorie di fila per la squadra di Pinotti e in più l’inserimento nel roster di Pastore, che in settimana ha svolto i primi allenamenti in gruppo. All’andata la squadra milanese giocò un brutto scherza a Crema, vincendo a domicilio: allerta massima per la capolista, in crescita nel girone di ritorno.

Dalla Lombardia ci spostiamo in Veneto: una Schiavon Ponzano in calo sfida l’A.S. Vicenza (domenica, ore 18). Posticipo cruciale per entrambe con le biancoverdi che non possono permettersi di sbagliare per non rischiare ulteriormente in classifica, e Vicenza che sta cercando con le unghie e coi denti di difendere la posizione in griglia Playoff, avendo perso già un paio di posizioni in settimana.

Nell’altro derby veneto Sarcedo sfida la Drain by Ecodem Alpo (sabato, ore 18): la formazione ospite in grandissima crescita nelle ultime gare, con l’apice della vittoria di 28 punti su Albino nell’ultimo turno. Sarcedo reduce da un pesante -26 a Crema e sempre alle prese con una situazione precaria legata alle infortunate.

Prove generali di Coppa Italia per l’Autosped Castelnuovo Scrivia, che fa visita all’Edelweiss Albino (sabato, ore 21): le lombarde puntano sul recupero di alcune infortunate per provare a impensierire Castelnuovo Scrivia, che dal canto suo ha ritrovato Gatti nell’ultimo turno con Vicenza, buona notizia in vista dei quarti di Coppa contro San Giovanni Valdarno.

Una sorprendente Blackiron-Rentpoint.it Carugate prova a stupire anche contro l’Akronos Moncalieri (sabato, ore 18). La sfida contro le “Lunette” è il metro ideale per valutare la crescita delle lombarde, coincisa con una maggior incisività delle giovani, mentre nell’ultimo impegno di campionato si è rivista Micovic.

Il Fanola San Martino di Lupari ospita al PalaLupe la Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30): per le giallonere partita importante contro una Udine in difficoltà, due sconfitte negli ultimi tre turni, ma che pian piano sta ritrovando infortunate e condizione fisica. Grande ex l’esterna delle friulane Alice Milani, proveniente proprio dalla società luparense.

Area Comunicazione LBF