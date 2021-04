Quindicesima giornata di Serie A2 Girone Nord alle porte: con questo turno “da recuperare” termina il programma delle giornate di campionato, da dopo questo weekend spazio ad altri recuperi sino al 5 maggio, poi sarà tempo di Playoff.

Al PalaGiordani possibile antipasto di postseason con la sfida tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e Akronos Moncalieri: sfida fondamentale specie per le ospiti, sempre impegnate nella corsa alle posizioni di vertice in griglia, specie dopo la preziosissima vittoria nel recupero con Mantova. Sarà l’ultima trasferta della stagione regolare per le “Lunette”, che sfideranno Castelnuovo Scrivia e Bolzano per chiudere il loro campionato.

In ottica primo posto, rimane da osservare la situazione della Parking Graf Crema, che dal canto suo ospita il San Giorgio MantovAgricoltura. La squadra ospite con un calendario tostissimo per chiudere la stagione coi Playoff che, specie dopo le ultime uscite, appaiono più lontani. Crema con l’obbligo di vincere per mantenere la potenziale posizione di vantaggio rispetto a Moncalieri e Udine.

La Delser Crich Udine chiude la regular season nel weekend con la trasferta sul campo di Ponzano. Situazione abbastanza definita per entrambe le squadre, con Udine che attende i risultati altrui (Crema e Moncalieri) per definire il suo piazzamento, che non in ogni caso non sarà peggiore della terza posizione. Ponzano già certa dei Playout, rimane sostanzialmente in sospeso solo il piazzamento in griglia.

Anche l’Alperia Basket Club Bolzano è certa, dopo l’infrasettimanale, di giocare i Playout: per la squadra di coach Sacchi trasferta sul campo della Blackiron-Rentpoint.it Carugate, in quello che, se la classifica dovesse rimanere tale, potrebbe esser un antipasto della serie che vedremo a maggio, in cui si decideranno le sorti della stagione.

Molto interessante il confronto tra Autosped Castelnuovo Scrivia e Drain by Ecodem Alpo: le venete hanno agganciato Castelnuovo Scrivia, ma pesa naturalmente la situazione dei recuperi, con le “Giraffe” che hanno tre gare in meno e sono dunque in una situazione di vantaggio per quanto riguarda il quarto posto. Anche qui, questa sfida potrebbe esser un antipasto di Playoff…Vicenza permettendo.

Le biancorosse infatti ospitano Basket Sarcedo nel derby veneto. Dopo due vittorie di fila al rientro, la squadra vicentina si è ormai portata a ridosso della quinta posizione, con tre gare in meno come ideale “tesoretto” per ottenere le vittorie decisive al raggiungimento del piazzamento. Grandi motivazioni in casa Sarcedo: con una vittoria la squadra di Zimerle accederebbe matematicamente ai Playoff.

Rinviata Edelweiss Albino-Fanola San Martino di Lupari, stante la situazione di emergenza sanitaria all’interno del gruppo squadra veneto.

Area Comunicazione LBF