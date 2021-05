Entra nel vivo la postseason del Girone Nord di Serie A2, Semifinali al via, in palio il sogno promozione, mentre il Secondo Turno di Playout assegna un posto nella prossima Serie A2.

PLAYOFF

(1) AKRONOS MONCALIERI vs (5) DRAIN BY ECODEM ALPO

L’Akronos Moncalieri ultima sopravvissuta delle “top seed”: le piemontesi hanno superato Sarcedo in tre gare, riscattando la sconfitta di Gara 1 con due prestazioni impeccabili nei successivi due episodi, +25 e +26 per la formazione di Terzolo, che in stagione con Alpo è 2-0 ma con vittorie abbastanza ridotte negli scarti (tre punti e quattro punti nei due scontri).

Alpo ha superato 2-0 Castelnuovo Scrivia con due vittorie decisamente convincenti, in cui a brillare è stata soprattutto quella che è la grande ex della serie, la play-guardia Conte, decisiva in entrambe le sfide contro le piemontesi.

IL CALENDARIO

Gara 1: 22/05/2021, ore 18, Belladelli Forum (Villafranca di Verona)

Gara 2: 26/05/2021, ore 20.30, PalaEinaudi (Moncalieri)

Gara 3 (eventuale): 30/05/2021, ore 18, PalaEinaudi (Moncalieri)

(6) A.S. VICENZA vs (7) IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO

Le due grandi sorprese della postseason a confronto: A.S. Vicenza ha sconfitto Udine nei Quarti di Finale per 2-0 con un grande successo in Gara 1 e una sfida decisamente più equilibrata in Gara 2, in cui le biancorosse hanno portato a termine una grande vittoria in rimonta.

Sulla strada di Vicenza c’è Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano che ha vinto una serie a dir poco agonica contro Crema, decisa in tutto da otto punti di scarto. Grande entusiasmo in casa milanese per la sfida contro le vicentine, nonostante il fattore campo sfavorevole.

C’è equilibrio negli scontri stagionali tra le due formazioni, bilancio di 1-1: Vicenza vincente nel match dell’andata per 51-61, Sanga si è invece presa il ritorno con un successo 53-58. Curiosità, entrambe le vittorie sono arrivate in trasferta per le due semifinalista.

IL CALENDARIO

Gara 1: 24/05/2021, ore 20.30, PalaGiordani (Milano)

Gara 2: 27/05/2021, ore 20, PalaGoldoni (Vicenza)

Gara 3 (eventuale): 30/05/2021, ore 18, PalaGoldoni (Vicenza)

PLAYOUT

(10) EDELWEISS ALBINO vs (12) SCHIAVON PONZANO

Classifica alla mano, la sfida tra Edelweiss Albino e Schiavon Ponzano può esser decisamente avvincente, vista la posta in palio e i precedenti stagionali: 62-75 per Ponzano nel primo scontro stagionale, meglio Albino nel secondo con il 43-49 a favore delle orobiche.

Albino reduce dallo 0-2 rimediato contro Carugate nel derby lombardo, perdendo una Gara 2 condotta per larghi tratti e in generale venendo sconfitta in maniera molto sfortunata, considerati gli appena sette punti di margine su due gare. Per la squadra di Stazzonelli ultima chance contro le venete. Ponzano, dal canto suo, è almeno riuscita a forzare Gara 3 contro Bolzano, finendo però nettamente sconfitta nella bella per 74-58, cedendo nel finale.

IL CALENDARIO

Gara 1: 22/05/2021, ore 19, PalaCicogna (Ponzano)

Gara 2: 26/05/2021, ore 20.30, Palasport di Torre Boldone

Gara 3 (eventuale): 30/05/2021, ore 18, Palasport di Torre Boldone



