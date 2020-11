A2 Nord, settimo turno: tre derby sulle quarto partite in programma nel weekend

Settimo turno del Girone Nord di Serie A2, quattro match in programma con il rinvio di Delser Crich Udine-Autosped Castelnuovo Scrivia per impegni delle nazionali (si recupererà il 15 dicembre), di Akronos Moncalieri-A.S. Vicenza e quello di Alperia Basket Club Bolzano-Basket Sarcedo a data da destinarsi.

La Parking Graf Crema si appresta al derby lombardo contro l’Edelweiss Albino (domenica, ore 18). Contro Castelnuovo Scrivia primo ko per la squadra di Stibiel, che senza Nori ha sofferto la formazione di casa ed è uscita sconfitta pur riacciuffando il match nel finale con la tripla di Capoferri. Ex della partita la straniera Ieva Veinberga, che ha militato con le cremasche per due stagioni.

Derby lombardo tra San Giorgio MantovAgricoltura e la Blackiron-Rentpoint.it Carugate (sabato, ore 21), entrambe reduci da due rinvii. Tempi propizi per la squadra ospite per l’esordio di Micovic, aggiunta importante per la squadra lombarda per risollevare una situazione di classifica che vede la squadra di Fassina ancora a quota zero.

Apre il turno il match tra Fanola San Martino di Lupari e Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (sabato, ore 17.30). Squadre reduci da momenti opposti: Fanola che ha incassato una sconfitta nel derby veneto con Sarcedo, il Sanga ha invece vinto a Ponzano ritrovando tra l’altro Toffali e Beretta, con la prima assolutamente decisiva.

La Drain by Ecodem Alpo ospita la Schiavon Ponzano (sabato, ore 20.30), reduce dall’ultima cocente sconfitta nel match contro il Sanga Milano. Ex dell’incontro la specialista Coser per la formazione veneta: proprio con la maglia di Ponzano ha esordito in A2 nella stagione 2018/2019.

Legabasketfemminile.it