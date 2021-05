Tempo di Gara 2 per il Girone Nord di Serie A2: verrà mantenuto il fattore campo come nel capitolo iniziale di cinque serie su sei, o ci saranno delle sorprese?

Per i Playoff, già spalle al muro l’Akronos Moncalieri che al PalaEinaudi sfida una determinatissima Sarcedo (domenica, ore 18). Sconfitta 60-57, la squadra di coach Terzolo ha ancora i match tra le mura amiche su cui fare affidamento, ma il margine d’errore è considerevolmente ridotto. Per Sarcedo, da valutare le condizioni di Santarelli.

Sempre tre punti hanno separato Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano dalla Parking Graf Crema (sabato, ore 20.30) in Gara 1: la squadra di coach Pinotti ha messo a segno il colpaccio 69-66, grazie al gioco da tre punti di Guarneri negli ultimi 30″ di gioco, e ora può portare a casa l’upset. Per farlo dovrà vincere al PalaCremonesi, da dove è già uscita col referto rosa in regular season: ma l’avversario sarà sicuramente diverso rispetto al precedente stagionale.

Chi ha fatto molto bene in Gara 1 è la Drain by Ecodem Alpo, che sfida l’Autosped Castelnuovo Scrivia a Tortona (sabato, ore 20.30). Per le “Giraffe” ultima occasione dopo la sconfitta 65-56 del Belladelli Forum, una sfida in cui la squadra di coach Zara ha sofferto l’intraprendenza dell’ottima Conte, 16 punti.

Dopo il risultato senza appello di Gara 1, un netto 67-42, la Delser Crich Udine torna in campo per il riscatto contro l’A.S. Vicenza (sabato, ore 19), che ha letteralmente dominato il primo episodio della serie, guidata da Villaruel e Mion. Servirà una squadra friulana formato regular season per ribaltare l’esito di Gara 1 e conquistare la “bella” in casa in Gara 3.

I Playout del Girone Nord hanno visto l’unica vittoria in trasferta della postseason, per quanto riguarda il Settentrione: il 66-73 dell’Alperia Basket Club Bolzano sul campo della Schiavon Ponzano (sabato, ore 20.30). Occasione importante per la squadra bolzanina al PalaMazzali in Gara 2, per mettere subito al sicuro la salvezza contro una Ponzano che certamente venderà cara la pelle.

Chi ha difeso con successo il fattore campo è la Blackiron-Rentpoint.it Carugate, che va in trasferta sul campo dell’Edelweiss Albino (domenica, ore 18) forte dell’1-0 strappato grazie al 62-59 in casa di mercoledì. A Torre Boldone sfida tutta lombarda che corre sul filo della tensione: per Albino, si attendono notizie positive da Rizzo, che non ha giocato in Gara 1 per un problema alla caviglia.

