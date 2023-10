A2 – Nori guida il riscatto di Alpo, superata Ponzano

Fatale un blackout nel terzo quarto per la Posaclima Ponzano che va sotto di 18 punti ma rimonta e cede solo all’ultimo tiro, uscendo sconfitta da un campo difficile come quello della Eocdent Alpo per 69-66.

Ecodem Alpo Basket – Posaclima Ponzano

Alpo Basket: Parmesani 13, Nori 22, Turel 7, Fiorentini, Rosignoli 4, Moriconi 10, Soglia 6, Chiaretto, Mancini, Furlani, Frustaci 7, Pastore. All.: Soave

Posaclima Ponzano Basket: Fiorotto 4, Zoleo ne, Iuliano 7, Gobbo 4, Favaretto 19, Valli 10, Varaldi 5, Mosetti 4, Volpato 9, Milani 4, Pertile. All.: Gambarotto

Le biancoverdi di coach Gambarotto arrivano ad Alpo forti di due vittorie consecutive, ottenute dopo due prestazioni di ottima fattura contro Rovigo all’Opening Day e Ancona una settimana fa nel debutto al Palazzetto di Spresiano (75-54).

La Posaclima schiera nel quintetto iniziale Mosetti, capitan Gobbo, Milani, Fiorotto e Pertile; coach Soave risponde con Moriconi, Parmesani, Nori, Turel e Frustaci.

Il primo possesso è di Alpo, così come il primo canestro che arriva dopo ben due minuti di gioco. Fiorotto sblocca la Posaclima da sotto per il pareggio. Milani porta a casa due punti dalla lunetta. Nori e Moriconi danno filo da torcere alle biancoverdi, ma Mosetti risponde con personalità e tiene in scia la squadra. Varaldi da tre accende i tifosi giunti da Ponzano e arriva il primo sorpasso 10-11. Il grande recupero di Valli e l’assist schiacciato per terra per i due facili in layup di Volpato. Si chiude 12-16 il primo quarto.

Rosignoli apre le marcature del secondo quarto con una tripla che infiamma il palazzetto. Che intesa tra Volpato e Fiorotto per il +3 Ponzano. Nori continua a martellare (10 punti), Alpo non molla la presa. Arriva il sorpasso delle avversarie con Frustaci. Qualche difficoltà per le ragazze di coach Gambarotto che pagano l’intensità offensiva delle veronesi. Arriva il terzo fallo per Moriconi, vera spina nel fianco nel primo quarto. Grande momento per Favaretto che si carica la squadra sulle spalle: prima serve un assist per capitan Gobbo e dopo, con la rubata vola in contropiede, -4 per le biancoverdi. Si va al riposo lungo con 31-25.

Frustaci col contropiede fa subito partire forte Alpo. Varaldi risponde dalla lunetta e Favaretto continua la scia positiva, ma sono troppe le imprecisioni per la Posaclima che scivola a -10. Ancora fortissimo l’impatto sul match di Alice Nori che la mette dentro da ogni dove e tocca quota 21 punti. Un paio di giri in lunetta permettono alle ragazze di coach Gambarotto di rosicchiare qualche punto, ma il tabellone all’ultima pausa segna 54-38.

Cambia la musica: Mosetti prima stoppa Pastore e poi si guadagna un fallo. Volpato cerca di tenere viva la squadra segnandone quattro fondamentali. Mosetti con il recupero e l’assist per i due facili di Milani. Favaretto col piede perno e grande classe appoggia al tabellone: 14 punti per lei. Ancora lei da tre punti per suonare la carica. Si aggrega anche Valli al momento positivo e tocca la doppia cifra personale e il -9 per Ponzano. Che energia per la Posaclima! Favaretto innesca capitan Gobbo e Iuliano ne mette cinque di fila senza pensarci troppo. Parziale positivo di 23-13. Una serie di recuperi e la tripla di Iuliano riaprono improvvisamente il match. È troppo tardi, alla Posaclima non basta una grande rimonta, finisce 69-66 ad Alpo di Villafranca.

Sabato 28 ottobre si torna a Spresiano per il grande derby Posaclima Ponzano Basket – Martina Nuova Pallacanestro Treviso.

Giovanni Conte