A2 – Nota di Carugate sul precampionato e i gironi: “Ovest la vera A2, l’est praticamente un A3”

La Federazione ha comunicato la composizione dei gironi ed il calendario provvisorio di A2 femminile. I gironi, a causa dell’assenza di squadre del sud Italia, saranno divisi tra Est e Ovest e non più Nord e Sud come di consuetudine. La decisione è stata presa a maggioranza dall’assemblea di Lega, con le squadre venete e friulane che hanno votato in blocco per questa suddivisione, visto che con i criteri di Est/Ovest, prospettava loro un girone morbido, al contrario del girone Ovest che sarà una battaglia ad ogni giornata di campionato.

Girone Ovest : Castelnuovo, Moncalieri, Torino per il Piemonte, Carugate, Costa Masnaga, Broni, Giussano, Mantova per la Lombardia, Empoli, San Giovanni Valdarno per la Toscana, La Spezia unica rappresentante della Liguria, le due romane Basket Roma e Stella Azzurra e la sarda Selargius.

Prima giornata subito derby in casa, vs Giussano, poi trasferta a La Spezia e a seguire la super favorita del girone Castelnuovo Scrivia ancora in casa. Inizio Sabato 7 Ottobre ore 20:30 al Palasport di Carugate.

– ” Capisco che la Lega abbia voluto applicare un certo criterio nella composizione dei gironi ” – così afferma il D.G di Carugate Paolo Gavazzi – ” ma avendo la FIP lasciato mano libera alla Lega, si potevano fare gironi più equilibrati. Il girone Ovest è la vera A2, il girone Est, mio parere personale, è praticamente una A3 dove Udine, Roseto e Alpo faranno il vuoto già dopo poche giornate “-

La formula di campionato, inoltre, come novità, vedrà incrociarsi le squadre dei due gironi sia nei playoff sia nei playout.

” Per conquistare un posto playoff o essere relegati nella zona playout, nel girone Ovest, basteranno anche solo due punti in più o in meno, una differenza canestri, uno scontro diretto. Dovremo lottare ogni singolo incontro con il coltello tra i denti, e guardare con attenzione i punteggi, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta ” – continua Paolo Gavazzi – “ ci potranno essere grosse sorprese ma sicuramente gare ad alto livello agonistico “.

Dimensione Bagno Carugate inizierà la preparazione il 29 Agosto con il raduno al Palasport di Carugate, prevista la partecipazione al torneo di Costa Masnaga nel week end del 16-17 Settembre, con Costa, Torino e Giussano, al Torneo di Broni del 23-24 Settembre ancora con Broni, Torino e la svizzera Riva San Vitale.

ASD Basket Carugate