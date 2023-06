A2 – Nota di Firenze: “Diffuse notizie false e diffamatorie su di noi. Parteciperemo al prossimo campionato”

By

In data 8 giugno 2023 è stata pubblicata, sulla pagina Facebook Basket Rosa una notizia definita “rumors di mercato” dal seguente testo:

P.F.F.: incognite sul futuro di Firenze”, con cui sono state diffuse illazioni sulla nostra società in merito alla stagione 2023/2024 del campionato di serie A2 Femminile. Secondo tale “notizia” la partecipazione della Pallacanestro Femminile Firenze sarebbe messa in dubbio. La nostra società smentisce categoricamente tale voce (definirla notizia sarebbe davvero fuori luogo), destituita di ogni fondamento e potenzialmente lesiva del nome della società stessa.

La società Pallacanestro Femminile Firenze infatti parteciperà regolarmente al campionato di serie A2 nella stagione 2023/2024. In attesa di conoscere quale sia la fonte di tutto ciò, la società PFF precisa che, a tutela della propria immagine, si riserva ogni azione, anche di carattere risarcitorio, nei confronti di chiunque dovesse reiterare tali affermazioni.

Il Presidente Francesco Casini