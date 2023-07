A2 – Nota di Moncalieri: “Ripartiamo dalle nostre giovani”

Dopo due anni nella massima categoria, la Libertas Moncalieri annuncia ufficialmente la rinuncia alla Serie A1 LBF Techfind

Le Lunette hanno fatto domanda di ripartenza dalla serie A2, al loro posto ritorna in A1 Basket Brixia Brescia; nonostante la salvezza sul campo la decisione viene presa principalmente per poter ripartire a lavorare sul settore giovanile e dare alle giovani promesse del basket femminile targato Libertas una reale occasione per confrontarsi nel mondo senior senza le pressioni derivanti da un campionato così competitivo come la massima Serie. Sicuramente, a incidere sulla decisione, vi sono anche altri fattori come l’intera stagione regolare e anche i play-out disputati sempre a porte chiuse che hanno danneggiato la Società primariamente dal punto di vista emotivo e anche sul profilo economico.

Il presidente della Libertas Moncalieri, Alessandro Cerrato: «Riteniamo la stagione, nonostante tutto, un successo; la salvezza sul campo è stata fortemente voluta e ottenuta dallo staff, dalle giocatrici e dalla società, ed essere riusciti a raggiungerla per il secondo anno consecutivo è per noi motivo di grande orgoglio. Ritengo che competere nella serie A1 sia stato per la società in primis una grande esperienza che ci permetterà di capire sempre di più il lavoro da svolgere con le nostre giovani, anche se in una categoria differente, la cui crescita è da sempre stata il nostro primario obbiettivo; per la Libertas Moncalieri, e per il mondo Moncalieri basketball, rinunciare alla massima serie non è quindi fare un passo indietro, ma ridirezionare risorse ed energie verso quello che è stato da sempre il nostro principale interesse, ovvero i giovani».

Tutte le pratiche per la cessione del titolo di A1 e per l’acquisizione del titolo di A2 sono state presentate regolarmente e nei tempi previsti dai regolamenti federali ed è delle ultime ore la conferma alla partecipazione da parte di Libertas Moncalieri al prossimo campionato di serie A2 femminile.

La Società ringrazia tutti i suoi Sponsor che le sono rimasti accanto in questi due anni di partecipazione alla massima serie; senza di loro tutto questo non sarebbe potuto succedere e siamo convinti che il loro sostegno non verrà a mancare negli anni futuri.

Ci vediamo il prossimo anno,

grazie e sempre Forza Libertas Moncalieri!

