A2 – Obiettivo Coppa Italia a Settembre a Moncalieri, dentro il Cus Cagliari per Campobasso

Emergono nuove indiscrezioni, da noi verificate, in merito alla prossima stagione di A2. Così come riportato da La Provincia di Cremona nell’ultima assemblea di LBF si è parlato anche di Coppa Italia. C’è infatti volontà di recuperare l’evento non disputato lo scorso Marzo a Moncalieri già a Settembre come antipasto di campionato nella città piemontese. La data dovrebbe essere quella del weekend del 26-27 Settembre ma con una novità: delle otto squadre qualificate non farà parte Campobasso, essendo stata ripescata in A1. Dentro al suo posto il Cus Cagliari, quinto a fine andata. Cambierebbero anche gli abbinamenti che sarebbero i seguenti:

Crema-Umbertide

Alpo – La Spezia

Carugate – Faenza

Moncalieri – Cus Cagliari