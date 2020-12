A2 – Oggi il recupero dell’undicesima giornata tra Faenza e Cus Cagliari

Sarà il PalaBubani di Faenza a salutare il 2020 per quanto riguarda la Serie A2: oggi l’ultima sfida dell’anno, quella tra E-Work Faenza e Cus Cagliari, alle ore 19.

Partita dalle tante incognite con la squadra sarda reduce da un periodo di stop e Faenza che è tornata in campo da un periodo decisamente ridotto. In più, le romagnole non hanno potuto contare sul roster al completo dopo la ripresa e anche stavolta sarà così, considerato l’infortunio al crociato della giovane esterna Franceschini. Nonostante ciò, per la squadra di Sguaizer ghiotta chance di ritrovare il primo posto, in attesa dell’evoluzione dei prossimi recuperi. Per il Cus, in difficoltà in classifica, si apre oggi un fitto programma di partite nel mese di gennaio in cui la squadra di Xaxa avrà come missione principalmente ritrovare la forma e risalire dallo scomodo terz’ultimo posto occupato sinora: per le cussine però assenza pesante, quella di Striulli, e organico fortemente rimaneggiato.

Area Comunicazione LBF