A2 – Orazzo show, Mantova fa il blitz a Selargius

Terza sconfitta consecutiva per la Techfind San Salvatore Selargius nel campionato di serie A2 femminile (Girone A). Ad avere la meglio, stavolta, è la San Giorgio MantovAgricoltura con una Marida Orazzo da manuale (26 pt, 10 rb e as). Il punteggio finale (47-53) dopo una gara giocata sostanzialmente in equilibrio fino a metà del 4° periodo. Per Selargius 15 punti di Mura.

LA GARA – La Techfind si presenta con Mura, Granzotto, Berrad, El Habbab e Pavrette, Mantova schiera in quintetto Novati, Llorente, Petronio, Cremona e Orazzo. Avvio equilibrato e vivace da parte delle due compagini che si applicano soprattutto in difesa. Selargius fattura 6 punti direttamente dal contropiede, dall’altra parte Mantova ne segna altri 6 sui secondi tiri e sul finale del primo quarto sono le ospiti a firmare il +5 (8-13). Nella seconda frazione si alzano le percentuali al tiro per le padrone di casa, con Mura e Reani a bucare la retina dalla lunga distanza. Il parziale di 6-0 firmato Techfind viene però eroso da Orazzo e compagne che pareggiano 24-24 allo scadere dei primi 20 minuti di gara.

Nel terzo periodo le ospiti si distinguono più al rimbalzo che al tiro. Selargius viene trascinata dalla verve offensiva di Francesca Mura, mentre Mantova trova un ottima difesa da parte di Llorente che limita Pavrette, poi punti da Orazzo e Novati. Finisce in parità anche la penultima frazione (36-36). L’ultimo periodo è firmato da Marida Orazzo, incontenibile dalla difesa di casa: saranno quasi tutti suoi i punti delle ospiti. Giallonere invece in difficoltà contro la zona ordinata da coach Purrone. Non bastano i canestri di Mura e le incursioni di Ceccarelli. Al PalaVienna finisce 47-53.

Coach Righi: “Oggi dovevamo mettere tutte le energie per portare a casa la partita persa contro Valdarno della scorsa settimana, invece Mantova ha vinto la battaglia a rimbalzo e ha tirato meglio di noi. Da parte nostra non c’è stata energia nel tirare a canestro né fiducia, in pratica è mancato tutto quello che serviva per prenderci i primi due punti. Bisogna avere più fame e voglia, bisogna crederci e avere più fiducia. Ripartiamo come sempre dalle note positive: nel 2° quarto abbiamo avuto buona fluidità in attacco, anche nel 3° periodo”.

Techfind San Salvatore Selargius – San Giorgio MantovAgricoltura 47-53

Techfind: El Habbab 8, Mura 15, Berrad 6, Granzotto 2, Pavrette 1, Ceccarelli 7, Reani 8, Pandori, Lapa, Porcu, Corongiu, Poddighe. All. Righi.

San Giorgio: Novati 9, Llorente 3, Petronio 5, Cremona 4, Orazzo 26, Fietta, Dell’Olio 4, Buelloni 2, Eboigbodin, Eppiani. All. Purrone.

Parziali: 8-13, 16-11, 12-12, 11-17.

UFF.STAMPA TECHFIND SELARGIUS