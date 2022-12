A2 – Overtime decisivo, Umbertide batte Patti

Colpo importante per Umbertide. La formazione di coach Staccini ferma tra le mura amiche la corazzata Patti, conquistando due punti importanti per la classifica. Brilla la prestazione di D’Angelo, indiscussa mvp della contesa con 29 punti e 11 rimbalzi a referto.

UMBERTIDE: Pompei, Boric, Scarpato, D’Angelo, Savatteri

PATTI: Degiovanni, Botteghi, Miccio, Bardarè, Pilabere

Cronaca – Avvio di gara nel segno di Pompei e Pilabere, con le due giocatrici mattatrici nel 5-6 iniziale. Si sbloccano anche D’Angelo e Miccio con Patti che prova a prendere le redini del gioco volando sul 9-14. Paolocci e Pompei insaccano il meno uno, mentre è il 2+1 di Stroscio a valere la nuova parità. Scarpato dall’arco realizza il 19-16, mentre l’ultimo acuto del quarto è il 2/2 di Botteghi per il 19-18. Anche nella seconda frazione continua l’equilibrio: al più tre di Botteghi (21-24), arriva la risposta del duo Scarpato Stroscio per il 28-27. Sarni rimette avanti Patti (28-32), ma Boric e Pompei non ci stanno e ridanno il vantaggio alla compagine di casa con la play che trova una clamorosa tripla di tabella per il 36-34 dopo venti minuti.

Botta e risposta D’Angelo-Sarni a riaprire la gara dopo la pausa lunga. Paolocci fa più quattro interno, Pilabere e Moretti piazzano il contro parziale scrivendo il 41-43 a metà frazione. Sarni e Degiovanni si mettono in evidenza per il 46-50 Alma Basket ma il finale è tutto della formazione di Staccini che piazza un break di 9-2 che le regala il 55-52 dopo tre quarti. Gli ultimi dieci minuti si aprono con D’Angelo che fa più cinque, ma Pilabere e Degiovanni ricuciono impattando a quota 57. D’Angelo va a segno anche dall’arco, ma Sarni e Degiovanni rispondono per le rime scrivendo il 60-61. Si entra così negli ultimi tre minuti dove le due compagini si alternano al comando: decisive nelle fasi finali il canestro della solita D’Angelo da una parte e quello di Pilabere per le ospiti, che sigillano il 66-66 che porta tutte all’overtime. Nel supplementare D’Angelo apre le marcature, poi sale in cattedra Stroscio che piazza cinque punti in fila, per il 73-66 che spezza l’equilibrio. Patti non segna più dal campo, trovando solo nei giri in lunetta le ultime speranze: Pilabere e Miccio firmano il meno cinque (75-70), ma un gran canestro di Borci manda i titoli di coda. Umbertide vince 79-70.

Le parole di coach Staccini: “Volevamo una reazione dopo la brutta prestazione di Empoli e le ragazze sono state bravissime ad averla, giocando una difesa molto attenta contro il grande potenziale offensivo di Patti per tutti i 45 minuti. Come non dobbiamo deprimerci dopo le sconfitte, non dobbiamo esaltarci troppo dopo una bella vittoria, ma continuare sulla strada del lavoro e del miglioramento”.

La Bottega del Tartufo Umbertide – Alma Basket Patti 79 – 70 (19-18, 36-34, 55-52, 66-66, 79-70) (d1ts)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 11 (4/6, 0/3), Bartolini NE, D’angelo* 29 (6/12, 1/2), Scarpato* 7 (2/4, 1/5), Boric* 8 (1/2, 2/5), Stroscio 19 (6/12, 1/2), Avonto, Paolocci 5 (1/5, 1/3), Gambelunghe NE, Savatteri*, Cassetta NE, Cupellaro

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 20/43 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 21/24 – Rimbalzi: 32 7+25 (D’angelo 11) – Assist: 9 (Pompei 3) – Palle Recuperate: 10 (Boric 3) – Palle Perse: 12 (Scarpato 3) – Cinque Falli: Savatteri

ALMA BASKET PATTI: Degiovanni* 10 (4/6, 0/3), Botteghi* 6 (1/2, 0/2), Francia, Moretti 10 (3/6, 0/1), Pilabere* 20 (6/7 da 2), Miccio* 10 (1/4, 2/9), Bardare’*, Armenti NE, Sciammetta, Sarni 14 (4/4, 1/2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 19/31 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 23/27 – Rimbalzi: 34 3+31 (Pilabere 10) – Assist: 2 (De Giovanni 1) – Palle Recuperate: 6 (Pilabere 3) – Palle Perse: 20 (De Giovanni 7)

Arbitri: Bernassola A., Capatan V.

