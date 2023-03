A2 – Overtime fatale a Firenze, vince La Spezia

Vittoria thrilling per la Cestistica che, come nella gara d’andata, ottiene il successo su Firenze dopo un tempo supplementare. Partita davvero tiratissima quella del PalaMariotti, dove ci è voluto un overtime per sancire la squadra vincitrice col punteggio di 68-65. Match equilibratissimo per tutto l’arco dei 45 minuti, distacchi ridotti con nessuno dei due team che è riuscito a scappare in maniera netta. Doppia-doppia da 14 punti e 18 rimbalzi per Silvia Colognesi, doppia cifra anche per Angelica Castellani con 18 punti e per il capitano Elisa Templari con 17. Con questo successo la Cestistica rimane nel trio di squadre al secondo posto in classifica a quota 32 punti, assieme a Battipaglia e Patti, ma con una gara ancora da recuperare. Il prossimo impegno sarà la trasferta a Savona in programma domenica 2 aprile.

LA PARTITA – La Cestistica parte bene e si porta sull’11-4 a metà del primo quarto, ma Firenze trova modo di rientrare a contatto prima della fine del periodo, arrivando sul -1 (11-10). Nella seconda frazione la compagine toscana rimette la testa avanti con Cremona (11-12) ma le bianconere rispondono col duo N’Guessan-Templari. Rispetto al primo quarto salgono le percentuali al tiro di entrambe le squadre, animando così ulteriormente il confronto, che si sviluppa nell’assoluto equilibrio. Prima dell’intervallo lungo arriva il break di Firenze, che costruisce un 2-9 che vale il 29-33 con cui si va al riposo. Il terzo periodo vede la Cestistica inseguire, col ricongiungimento che arriva sul 41-41 grazie ad un appoggio di N’Guessan, ultimo canestro di frazione con ancora un paio di minuti sul cronometro. Gli ultimi dieci minuti cominciano con le toscane che allungano sul +8 (45-53), poi le spezzine sono brave a ricucire e rientrare in partita con un 8-0 chiuso da due punti di Colognesi (53-53). La Cestistica ha anche in mano il pallone della vittoria ma il tiro di Castellani s’infrange sul ferro e si va così all’overtime, che si sviluppa sulle ali dell’equilibrio assoluto. Botta e risposta a suon di triple fra Castellani e Marta Rossini, poi Templari segna ma De Cassan mantiene in parità l’incontro. Ancora una tripla di Castellani e due liberi di Nerini danno ossigeno alle bianconere (67-62), poi Silvia Rossini firma la tripla del -2, Templari fa 1/2 dalla lunetta, ma i tiri di Reani e De Cassan si spengono sul ferro. La gara finisce così 68-65 per le padrone di casa.

CESTISTICA SPEZZINA 68-65 IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE (d1ts) (11-10, 29-33, 41-41, 53-53)

LA SPEZIA: Nerini 3, Colognesi 14, Templari 17, Zolfanelli, Castellani 18, Della Margherita ne, Pini 7, Delboni 5, N’Guessan 4, Guzzoni, Guerrieri ne, Amadei ne. ALL: Corsolini.

FIRENZE: M. Rossini 18, Cremona 2, Obouh Fegue 8, S.Rossini 11, Torricelli ne, Poggio, Polini, Reani 5, Capra 5, De Cassan 16. ALL: Corsini.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina